Trong Cách em 1 milimet tập 29 lên sóng tối nay, 11/12, sau khi bị bạn gái chất vấn, Bách (Huỳnh Anh) tới ‘ăn vạ’ Ngân (Huyền Lizzie) vì đã "bên trọng bên khinh" giữa Tú (Quỳnh Châu) và Duyên (Hà Bùi). Tuy nhiên, Ngân đã không ngần ngại cảnh báo em trai về cô vợ sắp cưới bắt cá hai tay.

"Chị muốn người phụ nữ ở bên cạnh em là người chân thành và thuần khiết. Em lúc nào cũng chỉ biết học hành và tự tin là mình giỏi giang nhưng va chạm xã hội rất ít, nhất là trong chuyện tình cảm em lúc nào cũng ngây thơ và đơn giản. Trong mối quan hệ của 2 đứa, chị thấy Duyên là một người từng trải và có thể dẫn dắt em", Ngân nói. Song Bách cho rằng Ngân là chị gái mình nên mới cảm thấy thế.

Cũng trong cuộc nói chuyện với Ngân, Bách thẳng thắn hỏi chị gái về việc có phải bị Nghiêm (Chí Nhân) phản bội hay không bởi anh cảm thấy Ngân không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình mà luôn gồng lên. "Đúng là chị đang gặp vấn đề nên chị muốn khuyên em phải suy nghĩ thật kỹ", Ngân nói.

Ở diễn biến khác, Bách nhớ lại quãng thời gian nằm trên giường bệnh và được Tú chăm sóc. Trong cơn mê sảng, Bách đã gọi tên Đức (Trọng Tân) nhưng không nhớ cậu là ai. Trong ký ức, Bách còn nhớ việc mình ngồi trên xích đu với 1 cô bé mà không biết đó chính là Tú.

Bách có nghe lời Ngân mà đề phòng cô vợ sắp cưới? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 29 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.