Trong Cách em 1 milimet tập 31 lên sóng tối nay, 18/12, Hiếu (Lê Hải) chưa phải bạn trai chính thức của Tú (Quỳnh Châu) nhưng lại ghen khi thấy người đàn ông khác tán tỉnh cô. Chính vì thế, Tú cũng không ngại 'bóc phốt’ Hiếu.

"Để tránh mất thời gian cho anh, em sẽ nói luôn: Chúng ta không hợp nhau đâu ạ. Anh Hiếu! Em thích anh nhưng những lúc anh không biết hoặc lúc anh không có mặt, em vẫn hẹn hò với người đàn ông khác, sau đó còn lên giường cùng người ta. Anh có cảm thấy sống thoáng như thế có thể chấp nhận được không?" Trước sự ngỡ ngàng của Hiếu, Tú nói cô không ám chỉ vì rõ ràng thấy anh đi vào khách sạn cùng cô gái khác.

Ở diễn biến khác, Bách (Huỳnh Anh) tiếp tục bị vợ sắp cưới dắt mũi. Duyên gợi ý muốn mời Hiếu đi ăn để cảm ơn vì đã tiếp đãi cô chu đáo khi về nước. Bách vẫn ngây thơ không biết gì và hối thúc bạn gái nên hẹn gặp Hiếu sớm. Có lẽ vì đã gặp Đức (Trọng Lân) ở khách sạn khi đang đi với Hiếu nên Duyên (Hà Bùi) đã tự khai với Bách việc đã cùng Hiếu vào khách sạn để xem phòng để chồng sắp cưới không nghi ngờ.

Trong khi đó, Thư (Kiều My) đã quyết định mở lòng và đi xem mắt theo yêu cầu của bố mẹ. Buổi hẹn diễn ra vui vẻ cho đến khi nhân viên phục vụ xuất hiện khiến Thư vô cùng bất ngờ bởi đó chính là Chiến (Dũng Hớn).

Thư sẽ nói gì với Chiến trong hoàn cảnh này? Bách có nhận ra sự lươn lẹo của vợ sắp cưới? Hiếu sẽ giải thích thế nào với Tú? Diễn biến chi tiết Cách em 1 milimet tập 31 lên sóng VTV3 vào 20h tối nay.