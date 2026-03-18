Cách làm nama chocolate đơn giản

Bước 1: Cắt vụn socola đen và socola sữa

Dùng dao để cắt vụn socola đen và socola sữa. Nếu bạn mua socola loại viên hoặc thanh nhỏ thì không cần làm bước này.

Bước 2: Đun whipping cream

Bật bếp và đun whipping cream ở nhiệt độ 85 độ C (cách nhận biết là whipping cream vừa sôi lăn tăn là được).

Bước 3: Cho socola trộn cùng whipping cream

Chia socola đen và socola sữa thành 2-3 phần, sau đó lần lượt cho từng phần vào trộn với whipping cream. Cách này giúp hỗn hợp hòa quyện tốt hơn và dễ điều chỉnh hương vị.

Sau đó, bạn cho tiếp bơ lạt vào trộn đều.

Nếu muốn món ăn có mùi vị mạnh hơn, bạn có thể cho thêm rượu rum ở bước này.

Bước 4: Làm lạnh socola

Lót giấy nến hoặc màng bọc thực phẩm vào khuôn trước. Nếu bạn dùng khuôn silicone thì không cần lót.

Tiếp đến, bạn phủ một lớp bột ca cao ở dưới đáy khuôn rồi từ từ đổ hỗn hợp socola vào khuôn, dùng muỗng dàn đều bề mặt socola cho phẳng, rồi bọc kín khuôn bằng màng bọc thực phẩm.

Sau đó, bạn cho socola vào ngăn đá khoảng 3 tiếng.

Bước 5: Cắt socola

Sau 3 tiếng, bạn lấy khuôn ra khỏi tủ lạnh, phủ tiếp một lớp bột ca cao rồi cắt socola thành viên theo kích thước tùy thích.

Trước khi cắt, bạn có thể ngâm dao trong nước nóng sau đó dùng khăn thấm cho khô. Mẹo này giúp việc cắt socola được dễ dàng và mượt hơn.

Bước 6: Thành phẩm

Nama chocolate chuẩn sẽ có kết cấu rắn vừa phải, mềm vừa ăn, dẻo nhưng vẫn đủ tan trong miệng với vị ngọt đắng đặc trưng của socola.

Món bánh này ăn lạnh sẽ ngon hơn.