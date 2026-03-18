Nama chocolate (“nama” trong tiếng Nhật nghĩa là tươi, mới) có hương vị không giống các loại socola khác nhờ sự mềm mịn, tan ngay khi cho vào miệng.

Cũng nhờ hương vị thơm ngon và độc đáo này mà nama chocolate thường được giới trẻ Việt chọn làm quà tặng cho người yêu.

Dưới đây là cách làm nama chocolate đơn giản tại nhà:

Chuẩn bị nguyên liệu

Socola đen: 200gr

Socola sữa: 100gr

Đường: 10gr

Whipping cream: 100gr

Bơ lạt: 50gr

Rượu rum: 10gr (nếu thích)

Bột ca cao nguyên chất 

Khuôn làm bánh, giấy nến hoặc màng bọc thực phẩm

Cách làm nama chocolate đơn giản

Bước 1: Cắt vụn socola đen và socola sữa

Dùng dao để cắt vụn socola đen và socola sữa. Nếu bạn mua socola loại viên hoặc thanh nhỏ thì không cần làm bước này.

Bước 2: Đun whipping cream

Bật bếp và đun whipping cream ở nhiệt độ 85 độ C (cách nhận biết là whipping cream vừa sôi lăn tăn là được).

Bước 3: Cho socola trộn cùng whipping cream

Chia socola đen và socola sữa thành 2-3 phần, sau đó lần lượt cho từng phần vào trộn với whipping cream. Cách này giúp hỗn hợp hòa quyện tốt hơn và dễ điều chỉnh hương vị.

Sau đó, bạn cho tiếp bơ lạt vào trộn đều.

Nếu muốn món ăn có mùi vị mạnh hơn, bạn có thể cho thêm rượu rum ở bước này.

Nama chocolate mềm dẻo, thơm ngậy là món ăn yêu thích của những tín đồ socola. Ảnh: Bùi Tuyết Mai

Bước 4: Làm lạnh socola

Lót giấy nến hoặc màng bọc thực phẩm vào khuôn trước. Nếu bạn dùng khuôn silicone thì không cần lót.

Tiếp đến, bạn phủ một lớp bột ca cao ở dưới đáy khuôn rồi từ từ đổ hỗn hợp socola vào khuôn, dùng muỗng dàn đều bề mặt socola cho phẳng, rồi bọc kín khuôn bằng màng bọc thực phẩm.

Sau đó, bạn cho socola vào ngăn đá khoảng 3 tiếng.

Bước 5: Cắt socola

Sau 3 tiếng, bạn lấy khuôn ra khỏi tủ lạnh, phủ tiếp một lớp bột ca cao rồi cắt socola thành viên theo kích thước tùy thích.

Trước khi cắt, bạn có thể ngâm dao trong nước nóng sau đó dùng khăn thấm cho khô. Mẹo này giúp việc cắt socola được dễ dàng và mượt hơn.

Bước 6: Thành phẩm

Nama chocolate chuẩn sẽ có kết cấu rắn vừa phải, mềm vừa ăn, dẻo nhưng vẫn đủ tan trong miệng với vị ngọt đắng đặc trưng của socola. 

Món bánh này ăn lạnh sẽ ngon hơn.

Lưu ý

Khi làm nama chocolate, bạn tuyệt đối không dùng bơ thực vật mà phải sử dụng bơ lạt (hay còn gọi là bơ nhạt). Đây là dòng bơ không chứa muối, có hương nhẹ, giúp món nama chocolate thơm hơn mà không sợ làm ảnh hưởng đến vị ngọt của bánh.

Trong quá trình thực hiện, bạn tuyệt đối không được nấu trực tiếp hay đun sôi socola.