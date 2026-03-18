Socola đen: 200gr
Socola sữa: 100gr
Đường: 10gr
Whipping cream: 100gr
Bơ lạt: 50gr
Rượu rum: 10gr (nếu thích)
Bột ca cao nguyên chất
Khuôn làm bánh, giấy nến hoặc màng bọc thực phẩm
Bước 1: Cắt vụn socola đen và socola sữa
Dùng dao để cắt vụn socola đen và socola sữa. Nếu bạn mua socola loại viên hoặc thanh nhỏ thì không cần làm bước này.
Bước 2: Đun whipping cream
Bật bếp và đun whipping cream ở nhiệt độ 85 độ C (cách nhận biết là whipping cream vừa sôi lăn tăn là được).
Bước 3: Cho socola trộn cùng whipping cream
Chia socola đen và socola sữa thành 2-3 phần, sau đó lần lượt cho từng phần vào trộn với whipping cream. Cách này giúp hỗn hợp hòa quyện tốt hơn và dễ điều chỉnh hương vị.
Sau đó, bạn cho tiếp bơ lạt vào trộn đều.
Nếu muốn món ăn có mùi vị mạnh hơn, bạn có thể cho thêm rượu rum ở bước này.
Bước 4: Làm lạnh socola
Lót giấy nến hoặc màng bọc thực phẩm vào khuôn trước. Nếu bạn dùng khuôn silicone thì không cần lót.
Tiếp đến, bạn phủ một lớp bột ca cao ở dưới đáy khuôn rồi từ từ đổ hỗn hợp socola vào khuôn, dùng muỗng dàn đều bề mặt socola cho phẳng, rồi bọc kín khuôn bằng màng bọc thực phẩm.
Sau đó, bạn cho socola vào ngăn đá khoảng 3 tiếng.
Bước 5: Cắt socola
Sau 3 tiếng, bạn lấy khuôn ra khỏi tủ lạnh, phủ tiếp một lớp bột ca cao rồi cắt socola thành viên theo kích thước tùy thích.
Trước khi cắt, bạn có thể ngâm dao trong nước nóng sau đó dùng khăn thấm cho khô. Mẹo này giúp việc cắt socola được dễ dàng và mượt hơn.
Bước 6: Thành phẩm
Nama chocolate chuẩn sẽ có kết cấu rắn vừa phải, mềm vừa ăn, dẻo nhưng vẫn đủ tan trong miệng với vị ngọt đắng đặc trưng của socola.
Món bánh này ăn lạnh sẽ ngon hơn.
Khi làm nama chocolate, bạn tuyệt đối không dùng bơ thực vật mà phải sử dụng bơ lạt (hay còn gọi là bơ nhạt). Đây là dòng bơ không chứa muối, có hương nhẹ, giúp món nama chocolate thơm hơn mà không sợ làm ảnh hưởng đến vị ngọt của bánh.
Trong quá trình thực hiện, bạn tuyệt đối không được nấu trực tiếp hay đun sôi socola.