Cách làm cá hồi ngâm tương chuẩn vị Hàn Quốc

Cá hồi sau khi mua về, bạn lọc bỏ phần da và thái phi lê thành từng khối vuông vức vừa ăn.

Táo đem rửa sạch, giữ nguyên vỏ và cắt thành các lát mỏng. Hành tây thì lột vỏ và thái múi cau. Hành baro chỉ lấy phần thân non, rửa sạch và thái lát vát mỏng. Ớt sừng bạn cắt nhỏ, còn tỏi thì bóc sạch vỏ và để nguyên tép.

Nấu hỗn hợp nước tương

Bạn cho hỗn hợp gồm 400ml nước tương Hàn Quốc, 700ml nước lọc và 4 muỗng canh đường vào một chiếc nồi sạch rồi khuấy đều. Tiếp theo, bạn cho thêm toàn bộ phần táo, hành baro, hành tây, ớt sừng, tiêu xanh và tỏi đã sơ chế vào cùng.

Bạn bật bếp và đun sôi hỗn hợp này trong khoảng 20 phút để các nguyên liệu chín đều, tiết ra vị ngọt tự nhiên và dậy mùi thơm đặc trưng.

Để hỗn hợp sôi lăn tăn vài phút thì tắt bếp, chờ nước tương nguội hoàn toàn thì thực hiện các công đoạn tiếp theo.

Ngâm cá hồi

Bạn chuẩn bị một chiếc hộp thủy tinh hoặc hộp nhôm/nhựa sạch có nắp đậy kín, sau đó xếp nhẹ nhàng từng miếng cá hồi vào hộp.

Tiếp đến, bạn rắc một ít mè trắng lên trên bề mặt cá hồi rồi từ từ rót phần hỗn hợp nước tương đã nguội hẳn vào sao cho ngập toàn bộ nguyên liệu.

Cuối cùng, bạn đậy kín nắp hộp và cho vào ngăn mát tủ lạnh. Cá hồi ngon hơn khi ngâm đủ thời gian từ 6-8 tiếng để cá thấm gia vị, ăn đậm đà và có mùi thơm tự nhiên.

Món cá hồi ngâm tương ăn béo ngậy, mềm mọng và đậm đà hương vị. Ảnh: Lam Ngọc Linh

Thành phẩm

Món cá hồi ngâm tương khi hoàn thiện tỏa ra mùi thơm đặc trưng của nước tương, tỏi ớt hòa quyện cùng vị ngọt dịu của táo. Từng thớ thịt cá tươi rói, săn lại nhưng vẫn giữ được độ mềm mọng và có hương vị đậm đà, kích thích vị giác.

Món cá hồi ngâm tương Hàn Quốc ngon nhất khi ăn cùng cơm trắng nóng hổi. Bạn có thể kết hợp cùng rong biển khô, giúp món ăn trọn vị hơn.

Ngay khi nếm thử, bạn sẽ cảm nhận được vị béo ngậy tan chảy của thịt cá hồi hòa quyện hoàn hảo cùng chút mặn ngọt, the cay từ nước tương.