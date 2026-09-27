Cách luộc trứng cút ngon Để luộc khoảng 20-30 quả trứng cút, cần chuẩn bị lượng nước đủ ngập trứng, 1/2 thìa cà phê muối, một ít giấm trắng và bát nước đá. Nên chọn trứng có vỏ nguyên vẹn, không nứt, mốc hoặc xuất hiện mùi bất thường. Rửa nhẹ để loại bỏ bụi bẩn nhưng tránh chà xát mạnh làm rạn vỏ. Cho trứng vào nồi, đổ nước lạnh ngập mặt khoảng 2-3cm rồi thêm muối. Đặt nồi lên bếp, đun lửa vừa để trứng tăng nhiệt từ từ, hạn chế nứt vỏ. Khi nước sôi, hạ lửa để duy trì trạng thái sôi nhẹ; không nên để nước sôi mạnh khiến các quả trứng va vào nhau. Có thể khuấy nhẹ trứng theo một chiều trong khoảng một phút đầu để lòng đỏ nằm cân đối hơn ở giữa. Khi đủ thời gian, vớt trứng ngay vào bát nước lạnh hoặc nước đá, ngâm khoảng 3-5 phút. Cách này giúp trứng ngừng chín bởi nhiệt dư, lòng trắng săn lại và dễ tách khỏi vỏ. Trứng cút không nên luộc quá lâu tránh bị bở, mất độ ngon. Ảnh minh họa

Luộc trứng cút bao nhiêu phút thì chín? Thời gian luộc trứng cút cần được tính từ khi nước bắt đầu sôi, không phải từ lúc vừa đặt nồi lên bếp. Với khoảng 20-30 quả trứng, có thể căn thời gian như sau: - Khoảng 2 phút: Lòng trắng mới định hình, lòng đỏ còn lỏng - Khoảng 3 phút: Lòng trắng chín, lòng đỏ ở trạng thái lòng đào - Khoảng 4 phút: Lòng đỏ vừa chín tới, mềm và béo - Khoảng 5-6 phút: Trứng chín hoàn toàn, lòng đỏ chắc và bùi - Trên 7 phút: Trứng chín kỹ nhưng dễ khô, bở Như vậy, nên luộc trứng cút trong khoảng 4-6 phút sau khi nước sôi. Nếu trứng còn được dùng để kho thịt, rim nước mắm hoặc chế biến tiếp, chỉ cần luộc khoảng 4-5 phút vì sẽ trải qua thêm một lần gia nhiệt. Thời gian có thể chênh lệch tùy số lượng trứng, kích thước nồi và nhiệt độ ban đầu. Trứng vừa lấy từ tủ lạnh ra thường cần thêm khoảng 30 giây đến một phút. Tuy nhiên, tốt nhất nên để trứng bớt lạnh trước khi luộc nhằm hạn chế nứt vỏ. Với trứng cút lòng đào, luộc khoảng 3 phút đối với trứng ở nhiệt độ phòng, sau đó ngâm ngay vào nước đá. Muốn trứng chín hoàn toàn, nên luộc 5-6 phút. Không nên luộc trứng quá lâu vì lòng trắng có thể trở nên dai, lòng đỏ khô và xuất hiện vòng xanh xám. Trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người cao tuổi hoặc người có hệ miễn dịch suy yếu nên ăn trứng chín kỹ.