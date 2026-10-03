Chân giò trước hay chân sau ngon hơn? Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, thịt chân giò trước thường được đánh giá là ngon, ngọt thịt và giòn hơn chân giò sau. Bởi lợn vận động phần chân trước nhiều hơn chân sau nên chân giò trước có nhiều gân, ít thịt. Thịt mỏng nhưng mềm, ngọt và ít mỡ. Chân giò trước cũng có đặc điểm là xương nhỏ, móng đẹp, phù hợp chế biến các món như luộc, hầm, nấu giả cầy hoặc làm nem chạo. Còn chân giò sau do ít được vận động nên kích cỡ to hơn, nhiều thịt bắp và mỡ phân bố đồng đều. Phần thịt này cũng ít ngọt hơn, phù hợp nấu cháo hoặc kho, xào… Để luộc thịt chân giò ngon nên chọn phần chân trước. Ảnh: Ngọc Tân

Cách luộc thịt chân giò ngon Sơ chế: Thịt chân giò lọc/rút xương, rửa sạch, để ráo nước hoặc thấm khô, sau đó ướp với chút hạt tiêu, bột canh bên trong. Tiếp đến, bạn cuộn tròn lớp da bên ngoài lại với nhau, thao tác đều tay rồi dùng chỉ cotton quấn theo hình trụ để chân giò được bó tròn lại. Cách này giúp thịt chân giò luộc được săn chắc và khi thái sẽ tạo thành các khoanh thịt hình tròn đẹp mắt. Tuy nhiên, bạn lưu ý không nên bó thịt chặt quá để tránh tình trạng thịt bị vỡ, nứt khi luộc. Do trong quá trình luộc, phần thịt sẽ ngấm nước và nở căng ra. Sau khi cuộn xong, bạn cho thịt chân giò vào nồi nước lạnh, thêm 1 nhánh gừng đập dập và chút muối hạt, dấm, sau đó đun sôi để chần sơ. Công đoạn này có tác dụng loại bỏ hết các tạp chất ở thịt chân giò, giúp thịt sạch hơn và khử mùi hôi hiệu quả. Thịt chần xong thì đổ ra, rửa sạch lại. Cách luộc thịt: Bạn tiếp tục cho thịt chân giò đã chần sơ vào nồi, đổ nước lạnh ngập thịt và thêm 2-3 củ hành tím với 1 nhánh gừng đập dập, cùng chút muối hoặc mắm, hạt tiêu. Việc nêm nếm gia vị vừa phải giúp thịt chân giò luộc thêm đậm đà và mềm hơn, song cũng không làm mất đi vị ngọt tự nhiên của thịt. Sau đó, bạn bật bếp đun sôi. Khi nước sôi, bạn tiến hành vớt bỏ phần bọt nổi lên để nước luộc thịt được trong, rồi hạ nhỏ lửa. Thịt chân giò luộc chín tới ăn ngọt thơm. Ảnh: Loan Tran