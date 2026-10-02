Để có một nồi nước lẩu Thái đậm đà, việc chuẩn bị đầy đủ và đúng loại nguyên liệu là yếu tố tiên quyết. Dưới đây là những thành phần không thể thiếu, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình hương vị đặc trưng của món lẩu này.

Hướng dẫn chi tiết cách nấu nước lẩu Thái tại nhà

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện các bước để có nồi nước lẩu Thái chuẩn vị.

Sơ chế nguyên liệu

- Sả, hành tím và ớt: Sả cây đập dập rồi cắt thành từng đoạn dài khoảng 4-5cm. Hành tím đập dập và giữ nguyên tép. Ớt tươi cắt thành các khúc nhỏ tầm 1cm (lưu ý loại ớt này khá cay).

- Riềng và lá chanh: Dùng nửa củ riềng gọt sạch vỏ, thái lát mỏng rồi cắt sợi nhỏ dài. Lấy khoảng 9-10 lá chanh (đây là định lượng vừa đủ giúp nước lẩu dậy mùi thơm mà không bị đắng).

- Rau húng quế, cà chua và khóm: Húng quế nhặt rửa sạch rồi xắt nhỏ. Cà chua lọc bỏ phần cùi cứng, xắt miếng nhỏ. Khóm bổ đôi, gọt cùi rồi băm hơi nhuyễn để chuẩn bị lấy phần nước cốt.

- Tắc (quất): Cắt đôi khoảng 100g tắc rồi vắt lấy tầm 1/3 chén nước cốt. Đây là nguyên liệu tạo chua cốt lõi giúp món lẩu đạt chuẩn hương vị Thái.

Sơ chế các nguyên liệu trước khi nấu nước lẩu Thái. Ảnh: AI

Xào hỗn hợp dứa, cà chua cùng gia vị tạo hương

Bắc chảo lên bếp và đun nóng dầu ăn. Trút toàn bộ sả, riềng, hành tím, lá chanh và ớt đã chuẩn bị vào phi thơm trong khoảng 3-4 phút đến khi nồng nặc mùi thơm.

Khi các nguyên liệu đã dậy mùi, thả cà chua xắt nhỏ vào xào đều tay trên lửa vừa khoảng 2 phút. Tiếp tục cho khóm bằm nhuyễn vào đảo cùng thêm 2 phút nữa.

Bổ sung vào chảo 3 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh tương cà và 1 muỗng canh sa tế. Đảo đều tay thêm 2 phút để toàn bộ hỗn hợp quyện lại, tạo màu sắc đẹp mắt và hương thơm đậm đà.

Các bước chế biến nước dùng lẩu Thái

Khi hỗn hợp đã chín mềm, rót 1 lít nước dừa tươi cùng 300ml nước lọc vào chảo rồi khuấy đều. Mở lửa lớn cho nước lẩu sôi bùng lên, sau đó hạ nhỏ lửa đun riu riu khoảng 7-8 phút để nguyên liệu nhừ hẳn và tiết ra trọn vẹn hương vị.

Tắt bếp, trút toàn bộ nước dùng qua rây lọc để loại bỏ phần xác nguyên liệu, chỉ giữ lại phần nước lẩu trong. Rót phần nước dùng này vào nồi nấu lẩu, pha thêm 300ml nước lọc (tổng lượng nước đạt khoảng hơn 1,5 lít).

Nêm vào nồi: 1/3 muỗng canh muối, một ít bột ngọt, 1 muỗng canh hạt nêm và 2 muỗng canh đường cát. Khuấy tan gia vị và đun đến khi nước lẩu sôi trở lại.

Rót thêm phần nước cốt tắc đã chuẩn bị cùng 1 muỗng canh nước mắm, đảo nhẹ rồi nêm nếm lại cho chuẩn vị. Nước lẩu Thái đạt tiêu chuẩn sẽ có độ cân bằng hoàn hảo giữa các vị chua, cay, mặn, ngọt.

Hoàn thiện và thưởng thức

Khi nước lẩu đang sôi lăn tăn, thả phần cá (chẳng hạn cá tra đã làm sạch bằng chanh và muối) vào đun khoảng 3 phút. Thường xuyên hớt bọt mịn nổi lên trên để giữ nước lẩu luôn trong.

Tiếp tục cho bò viên, tôm cùng nấm rơm vào nồi (bạn có thể bổ sung bạch tuộc hoặc các loại hải sản ưa thích khác). Cuối cùng, thả rau húng quế vào để món ăn dậy mùi thơm đặc trưng.

Nồi lẩu Thái chua ngọt nóng hổi đã sẵn sàng phục vụ với màu sắc bắt mắt và mùi thơm nồng nàn. Thịt cá, tôm, bò viên và nấm rơm giòn ngọt thấm đượm vị nước dùng đậm đà, chua cay mặn ngọt vô cùng hấp dẫn.