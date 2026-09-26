Thịt làm nhân có thể là thịt nạc vai hoặc thịt ba chỉ xay. Phần thịt có một chút mỡ sẽ mềm, thơm và không bị khô sau khi rán.

Để món đậu phụ nhồi thịt ngon và không dễ vỡ, nên chọn đậu có độ chắc vừa phải, bề mặt mịn, màu trắng ngà tự nhiên và còn mùi thơm nhẹ của đậu nành. Không nên dùng đậu quá non vì khó nhồi nhân. Đậu để lâu thường có mùi chua và dễ ảnh hưởng đến hương vị món ăn.

Cách làm đậu phụ nhồi thịt xốt cà chua ngon

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đậu phụ rửa nhẹ, để thật ráo rồi cắt đôi theo chiều ngang. Dùng dao nhỏ rạch một đường ở giữa mỗi miếng, sau đó lấy thìa khoét bớt ruột đậu để tạo khoảng trống. Cần thao tác nhẹ tay, chừa lại phần đáy và thành đậu để miếng đậu không bị thủng.

Cà chua rửa sạch, bỏ cuống rồi thái hạt lựu hoặc bổ múi cau mỏng. Hành khô bóc vỏ, băm nhỏ; hành lá và rau mùi rửa sạch, thái nhỏ.

Bước 2: Trộn và nhồi nhân thịt

Cho thịt xay vào bát cùng phần ruột đậu vừa lấy ra, một nửa lượng hành khô băm, chút hành lá, 1 thìa cà phê nước mắm, 1/2 thìa cà phê hạt nêm và một ít tiêu. Trộn đều rồi để khoảng 10 phút cho nhân ngấm gia vị.

Lấy lượng nhân vừa đủ nhồi vào từng miếng đậu, dùng thìa ép nhẹ để thịt bám chắc. Không nên nhồi quá nhiều hoặc nén quá chặt bởi nhân có thể bung ra khi rán.

Đậu phụ nhồi thịt xốt cà chua là món ăn đưa cơm hấp dẫn. Ảnh: Bùi Mai

Bước 3: Rán đậu nhồi thịt

Đun nóng một lượng dầu vừa phải trong chảo. Đặt mặt có nhân thịt xuống trước, rán bằng lửa vừa đến khi thịt se lại và chuyển màu vàng nhẹ. Sau đó lật các mặt còn lại, rán đến khi đậu vàng đều rồi gắp ra đĩa.

Rán sơ giúp miếng đậu định hình, phần nhân không bị rơi và giữ được kết cấu chắc khi nấu cùng nước xốt.

Bước 4: Làm nước xốt cà chua

Giữ lại một ít dầu trong chảo, phi thơm phần hành khô còn lại rồi cho cà chua vào xào. Thêm một chút muối để cà chua nhanh mềm, sau đó cho khoảng 150-200ml nước.

Nêm nước mắm, hạt nêm và một chút đường sao cho vị chua, mặn, ngọt cân bằng. Đun đến khi cà chua nhuyễn, nước xốt có màu đỏ đẹp thì xếp đậu nhồi thịt vào.

Đậy vung, om trên lửa nhỏ khoảng 10-15 phút để nhân chín hoàn toàn và nước xốt thấm vào đậu. Thỉnh thoảng nghiêng nhẹ chảo hoặc dùng thìa rưới xốt lên bề mặt, hạn chế đảo mạnh. Khi nước xốt sánh lại, thêm hành lá, rau mùi và tiêu rồi tắt bếp.

Thành phẩm đạt yêu cầu có lớp đậu vàng mềm, nhân thịt chín mọng, không bị rời, nước xốt cà chua sánh nhẹ và bao đều quanh từng miếng.