Đậu phụ xốt cà chua là một trong những món ngon từ đậu phụ được nhiều người Việt yêu thích vì dễ chế biến, dễ ăn, trẻ con hay người già đều có thể thưởng thức.
Nguyên liệu làm món này cũng đơn giản, gồm đậu phụ, cà chua, hành lá và gia vị như mắm, muối, đường.
Để giúp món ăn được thơm ngon, hấp dẫn hơn, bạn lưu ý nên chọn miếng đậu phụ màu trắng ngà, có mùi thơm của đậu nành nguyên chất và khi cầm lên thấy nhẹ tay, có độ đàn hồi, mịn màng. Điều này giúp đậu phụ khi rán không bị vỡ.
Với cà chua, bạn cần chọn quả tươi mọng, tránh mua quả dập héo, không đều màu hoặc mềm nhũn, xuất hiện những vết thâm.
Không chỉ là món ăn quen thuộc thường xuất hiện trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt, đậu phụ tẩm hành còn được cánh mày râu ưa chuộng, xem như món không thể thiếu khi đi ăn nhậu cùng bạn bè.
Đậu rán vàng ruộm ngoài giòn trong mềm, bên ngoài thấm đượm lớp mỡ hành béo ngậy, hòa quyện vị mặn ngọt vừa vặn.
Để làm món đậu phụ tẩm hành ngon nhất, bạn nên dùng mỡ lợn rán đậu, giúp cho đậu rán lên màu vàng đẹp mắt mà bên trong vẫn giữ độ mềm mịn, bùi thơm đặc trưng.
Ngoài nhậu hoặc ăn cùng cơm nóng, bạn có thể kết hợp đậu phụ tẩm hành với cháo đậu xanh hoặc cháo đậu đen, hỗ trợ giải nhiệt, giải ngấy.
Thịt kho đậu phụ là một trong những món mặn, ăn cùng cơm nóng rất được người miền Bắc ưa chuộng.
Món này dễ chế biến, lại dễ ăn, trẻ con hay người lớn đều thưởng thức được bởi hương vị đậm đà, đưa cơm, ăn mùa nóng hay mùa lạnh cũng hấp dẫn.
Chỉ với những nguyên liệu dễ tìm như thịt ba chỉ, đậu phụ và một số gia vị khác, bạn đã có thể tự tay làm nên món thịt kho đậu phụ thơm ngon, đổi bữa cho cả gia đình cùng thưởng thức.
