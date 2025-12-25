Cách làm đậu phụ xốt cà chua ngon, đơn giản tại nhà

Đậu phụ xốt cà chua là một trong những món ngon từ đậu phụ được nhiều người Việt yêu thích vì dễ chế biến, dễ ăn, trẻ con hay người già đều có thể thưởng thức.

Nguyên liệu làm món này cũng đơn giản, gồm đậu phụ, cà chua, hành lá và gia vị như mắm, muối, đường.

Đậu phụ xốt cà chua là món ăn có cách làm đơn giản nhưng hương vị hấp dẫn, kết hợp cùng cơm nóng rất ngon. Ảnh: Thực phẩm Hiền Hương

Để giúp món ăn được thơm ngon, hấp dẫn hơn, bạn lưu ý nên chọn miếng đậu phụ màu trắng ngà, có mùi thơm của đậu nành nguyên chất và khi cầm lên thấy nhẹ tay, có độ đàn hồi, mịn màng. Điều này giúp đậu phụ khi rán không bị vỡ.

Với cà chua, bạn cần chọn quả tươi mọng, tránh mua quả dập héo, không đều màu hoặc mềm nhũn, xuất hiện những vết thâm.

