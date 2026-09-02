Chuẩn bị nguyên liệu

Phần gà hấp:

2 đùi gà nguyên má đùi

2 - 3 cây nấm đùi gà

Vài lát gừng tươi

5 tai nấm hương khô

2 cây hành lá

Phần nước xốt:

Tỏi xay

Gừng mài nhuyễn hoặc thái mỏng

Ớt xay (1 quả ớt sừng đỏ ít cay)

Gia vị: Đường nâu, hạt nêm, xì dầu, dầu mè, nước lọc, vừng (mè) rang, rau mùi

Cách làm gà hấp nấm đơn giản tại nhà

Sơ chế nguyên liệu:

Nấm đùi gà chọn các cây to vừa, đều nhau, mua về rửa sạch, thái thành các miếng mỏng, to bản để lót vào đáy nồi khi hấp gà.

Bạn có thể thay thế bằng nấm đông cô tươi, nấm rơm… cho phù hợp khẩu vị và sở thích của gia đình.

Mỗi loại nấm lại có hương vị và độ tươi ngon, ngọt thơm khác nhau.

Nhưng nấm đùi gà khi hấp lâu sẽ không bị mềm nhũn như các loại nấm khác và giữ được độ giòn sần sật.

Nguyên liệu làm món gà hấp nấm khá đơn giản, không quá cầu kỳ. Ảnh: Esheep Kitchen

Gừng rửa sạch chia làm 2 phần: 1 phần thái lát mỏng để hấp cùng gà; 1 phần xay nhuyễn hoặc băm nhỏ để làm nước xốt.

Hành lá rửa sạch, cắt khúc. Nấm hương ngâm cho nở rồi rửa sạch, vắt khô.

Thịt gà nên chọn phần nguyên má đùi (đùi góc tư) để quá trình chế biến giữ được độ mềm mọng. Thịt gà mua về rửa sạch với nước muối pha loãng hoặc chút rượu/giấm để khử mùi, sau đó để ráo.

Bạn có thể để nguyên đùi hoặc chặt thành các miếng nhỏ giúp công đoạn hấp nguyên liệu nhanh chín và thấm đượm gia vị hơn.

Chế biến gà hấp nấm:

Lót các miếng nấm đùi gà thái mỏng xuống đáy nồi rồi xếp thịt gà lên trên, thêm nấm hương tươi, hành lá và gừng thái lát.

Đặt nồi lên bếp và bật mức nhiệt nhỏ nhất, sau 2 phút thì tăng nhiệt từ từ tới mức lửa vừa. Thời gian hấp gà khoảng 15-20 phút, tùy phần thịt và lượng thịt.

Để kiểm tra xem gà đã đạt độ chín hay chưa, bạn có thể dùng que xiên nhỏ đâm thử, nếu nước gà chảy ra không bị đỏ là được.

Trong quá trình hấp gà, bạn tranh thủ làm phần nước xốt và gia giảm theo khẩu vị, sở thích riêng.

Để nước xốt hài hòa đủ vị và có độ thơm ngon, sánh quyện, bạn có thể trộn tỏi xay, gừng xay nhuyễn hoặc thái sợi chỉ, ớt xay với đầy đủ các gia vị gồm: đường nâu, hạt nêm, xì dầu, dầu mè, nước lọc, vừng (mè) rang, rau mùi với nhau theo tỉ lệ phù hợp.

Khi thịt gà chín, bạn tiếp tục rưới nước xốt lên gà và tắt bếp, để nguyên như vậy trong khoảng 5-7 phút. Chờ nguyên liệu ngấm đều gia vị, bạn có thể múc ra và thưởng thức.

Cách làm gà hấp nấm đơn giản nhưng món ăn vẫn đảm bảo bổ dưỡng, ngon, thích hợp cho cả người lớn và trẻ nhỏ thưởng thức. Ảnh: Esheep Kitchen

Thành phẩm:

Thành phẩm đạt yêu cầu là phần thịt gà chín mềm và có độ mọng, không hề bị khô dù hấp không cần nước.

Món ăn dậy mùi thơm hấp dẫn, hòa quyện nước xốt đậm đà nên ăn ngay khi còn nóng rất ngon và không cần sử dụng nước chấm.

Bạn có thể ăn gà hấp nấm cùng cơm nóng hoặc bún đều ngon.

Lưu ý khi làm gà hấp nấm

Để làm gà hấp ngon và thuận tiện khi thưởng thức, bạn có thể lọc xương gà trước khi chế biến.

Khi xếp gà vào nồi có thể giãn cách các miếng ra chút để hấp xong, thịt không bị dính vào nhau và dễ ngấm xốt hơn.

Bạn có thể giảm bớt vị cay khi làm nước xốt để món ăn phù hợp với cả khẩu vị của các thành viên nhí trong gia đình.

Tùy sở thích, bạn cũng có thể ướp thịt gà với nước xốt trước rồi mới hấp chín hoặc pha chế nước xốt theo khẩu vị riêng từ các loại nguyên liệu, gia vị khác nhau.

Món gà hấp nấm sẽ ngon hơn nếu được chế biến bằng loại nồi giữ nhiệt, giúp nguyên liệu chín mềm và giữ được độ nóng hổi trong quá trình thưởng thức.