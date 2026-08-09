Cách làm gà hấp mướp đơn giản tại nhà

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gà ta làm sạch, dùng muối hạt và gừng đập dập chà xát lên da để khử mùi hôi và loại bỏ lớp màng mỏng bên ngoài. Sau đó, bạn rửa kỹ gà với nước cho thật sạch, để ráo.

Mướp hương rửa sạch nạo vỏ, cắt miếng vừa ăn.

Nấm rơm cắt gốc, cắt đôi nếu nấm to, ngâm vào nước muối pha loãng 15 phút rồi vớt ra rửa lại, chờ ráo nước.

Hành lá cắt khúc, hành tây bổ miếng, hành củ băm nhỏ

Bước 2: Chế biến gà hấp mướp

Bạn trộn đều hỗn hợp gồm: 1 thìa cà phê hạt nêm, 1 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê dầu hào, 1 thìa cà phê tiêu, hành tím băm. Sau đó, bạn xoa hỗn hợp lên cả phần da và bụng gà, ướp 30 phút cho thấm vị.

Tiếp đến, bạn lấy một nồi to sâu lòng có đáy dầy, lần lượt lót hành tây ở dưới sau đó xếp gà lên trên và cho thêm chút nước.

Bạn bật bếp, đun lửa lớn cho nước sôi bùng lên rồi hạ nhỏ lửa, đậy vung để gà chín bằng hơi.

Tùy thuộc vào trọng lượng của con gà mà bạn canh thời gian hấp cho phù hợp. Khoảng 20 phút khi gà gần chín, bạn tiếp tục cho nấm vào hấp 3 phút, rồi cho mướp vào hấp thêm 3 phút nữa.

Cuối cùng là công đoạn rắc hành lá lên trên và tắt bếp.

Gà hấp mướp là món ăn hấp dẫn với vị ngọt thơm tự nhiên. Ảnh: Mi Trần

Bước 3: Thành phẩm

Món gà hấp mướp có vị ngọt dịu tự nhiên của gà và mướp, nấm, thêm mùi thơm nức mũi tỏa ra.

Món ăn không chỉ ngon miệng, còn giàu dinh dưỡng, là lựa chọn lý tưởng cho những bữa cơm gia đình hoặc những dịp sum họp, giúp bữa ăn thêm phần ấm cúng và trọn vẹn.

Món gà hấp mướp ngon nhất khi ăn nóng, vừa hấp chín tới. Bạn có thể thưởng thức món này cùng muối tiêu chanh hoặc hỗn hợp muối, sữa đặc, chanh…