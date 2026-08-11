Cách làm mắm nêm đậm đà, chuẩn vị

Cho mắm nêm gốc vào một bát lớn.

Thêm đường vào mắm nêm. Dùng muỗng khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Đây là bước quan trọng để đường không bị lắng dưới đáy và mắm có vị ngọt đều.

Tiếp theo, cho dứa băm nhuyễn vào bát mắm. Khuấy đều để dứa hòa quyện vào mắm, tạo độ sánh và mùi thơm đặc trưng.

Cho hỗn hợp tỏi và ớt băm nhuyễn vào bát mắm, khuấy đều. Lúc này, hương thơm của tỏi ớt sẽ bắt đầu lan tỏa, kích thích vị giác.

Vắt nước cốt chanh hoặc tắc vào. Khuấy đều và nếm thử. Vị chua của chanh/tắc sẽ giúp cân bằng vị mặn của mắm và vị ngọt của đường, tạo nên sự hài hòa cho chén mắm nêm.

Nếm thử lần cuối và điều chỉnh các gia vị (đường, chanh/tắc, ớt) cho vừa khẩu vị gia đình. Một chén mắm nêm chuẩn vị sẽ có đủ vị mặn, ngọt, chua, cay hài hòa, thơm lừng mùi dứa, tỏi và ớt.