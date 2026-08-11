- Mắm nêm gốc: 200ml
- Dứa (thơm): 1/4 quả (khoảng 150-200g)
- Tỏi: 3-4 tép lớn
- Ớt tươi: 2-3 quả
- Đường: 3-4 muỗng canh (khoảng 45-60g)
- Nước cốt chanh hoặc tắc: 2-3 muỗng canh (khoảng 30-45ml)
- Nước lọc: 50ml (tùy chọn, để điều chỉnh độ mặn)
Cho mắm nêm gốc vào một bát lớn.
Thêm đường vào mắm nêm. Dùng muỗng khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Đây là bước quan trọng để đường không bị lắng dưới đáy và mắm có vị ngọt đều.
Tiếp theo, cho dứa băm nhuyễn vào bát mắm. Khuấy đều để dứa hòa quyện vào mắm, tạo độ sánh và mùi thơm đặc trưng.
Cho hỗn hợp tỏi và ớt băm nhuyễn vào bát mắm, khuấy đều. Lúc này, hương thơm của tỏi ớt sẽ bắt đầu lan tỏa, kích thích vị giác.
Vắt nước cốt chanh hoặc tắc vào. Khuấy đều và nếm thử. Vị chua của chanh/tắc sẽ giúp cân bằng vị mặn của mắm và vị ngọt của đường, tạo nên sự hài hòa cho chén mắm nêm.
Nếm thử lần cuối và điều chỉnh các gia vị (đường, chanh/tắc, ớt) cho vừa khẩu vị gia đình. Một chén mắm nêm chuẩn vị sẽ có đủ vị mặn, ngọt, chua, cay hài hòa, thơm lừng mùi dứa, tỏi và ớt.
Sau khi pha chế, hãy cho mắm nêm vào hũ thủy tinh sạch, đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Nhiệt độ thấp sẽ giúp làm chậm quá trình lên men và giữ mắm tươi lâu hơn.
Mắm nêm tự làm có thể bảo quản được khoảng 1-2 tuần trong tủ lạnh. Nếu bạn làm số lượng lớn, hãy chia nhỏ ra các hũ để tiện sử dụng và tránh việc mở nắp quá nhiều lần.
Luôn dùng muỗng sạch để lấy mắm, tránh để nước hoặc thức ăn khác rơi vào hũ mắm, điều này có thể làm mắm nhanh hỏng.