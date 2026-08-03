Các bước pha chế nước chấm phở cuốn chuẩn vị, ngon khó cưỡng

Bước 1: Tỏi, gừng đập dập và băm thật nhuyễn. Ớt bỏ cuống, băm ớt thật nhuyễn.

Bước 2: Cho 2 muỗng canh đường vào chén. Thêm 5 muỗng canh nước lọc đun sôi để nguội. Khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Khi đường đã tan hết, cho 3 muỗng canh nước mắm ngon và 2 muỗng canh nước cốt chanh (hoặc giấm gạo) vào hỗn hợp nước đường. Khuấy nhẹ nhàng để các nguyên liệu hòa quyện.

Bước 3: Cuối cùng, cho toàn bộ tỏi, ớt, gừng đã băm nhuyễn vào chén nước chấm. Khuấy đều một lần nữa. Lúc này, bạn sẽ thấy tỏi ớt nổi lên trên bề mặt, tạo màu sắc hấp dẫn và hương thơm đặc trưng.

Bước 4: Nếu muốn nước chấm thêm phần đẹp mắt và có thêm vị giòn sần sật, bạn có thể cho cà rốt và đu đủ xanh đã thái sợi vào ngay trước khi thưởng thức. Để cà rốt và đu đủ giòn hơn, bạn có thể ngâm chúng trong nước đá khoảng 10-15 phút trước khi cho vào nước chấm.