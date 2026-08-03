Nguyên liệu cần chuẩn bị cho chén nước chấm phở cuốn
- Nước mắm: 3 muỗng canh (khoảng 45ml)
- Đường: 2 muỗng canh (khoảng 30g)
- Nước cốt chanh hoặc giấm gạo: 2 muỗng canh (khoảng 30ml)
- Nước lọc đun sôi để nguội: 5 muỗng canh (khoảng 75ml).
- Tỏi: 3-4 tép lớn.
- Ớt tươi: 1-2 quả (tùy độ cay mong muốn)
- Gừng: 1 nhánh nhỏ (khoảng 1 đốt ngón tay)
- Cà rốt: 1/4 củ, thái sợi hoặc tỉa hoa mỏng
- Đu đủ xanh: 1/4 quả nhỏ, thái sợi mỏng
Các bước pha chế nước chấm phở cuốn chuẩn vị, ngon khó cưỡng
Bước 1: Tỏi, gừng đập dập và băm thật nhuyễn. Ớt bỏ cuống, băm ớt thật nhuyễn.
Bước 2: Cho 2 muỗng canh đường vào chén. Thêm 5 muỗng canh nước lọc đun sôi để nguội. Khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Khi đường đã tan hết, cho 3 muỗng canh nước mắm ngon và 2 muỗng canh nước cốt chanh (hoặc giấm gạo) vào hỗn hợp nước đường. Khuấy nhẹ nhàng để các nguyên liệu hòa quyện.
Bước 3: Cuối cùng, cho toàn bộ tỏi, ớt, gừng đã băm nhuyễn vào chén nước chấm. Khuấy đều một lần nữa. Lúc này, bạn sẽ thấy tỏi ớt nổi lên trên bề mặt, tạo màu sắc hấp dẫn và hương thơm đặc trưng.
Bước 4: Nếu muốn nước chấm thêm phần đẹp mắt và có thêm vị giòn sần sật, bạn có thể cho cà rốt và đu đủ xanh đã thái sợi vào ngay trước khi thưởng thức. Để cà rốt và đu đủ giòn hơn, bạn có thể ngâm chúng trong nước đá khoảng 10-15 phút trước khi cho vào nước chấm.
Bí quyết để nước chấm phở cuốn đạt độ "đậm đà, ngon khó cưỡng"
Nước mắm là thành phần cốt lõi quyết định hương vị của nước chấm. Hãy chọn loại nước mắm có độ đạm cao, màu cánh gián trong, mùi thơm dịu nhẹ và vị mặn hài hòa. Nước mắm ngon sẽ giúp nước chấm có hậu vị sâu, đậm đà mà không bị gắt.
Thay vì chỉ băm, bạn có thể giã tỏi và ớt bằng cối. Việc giã sẽ giúp tỏi ớt tiết ra tinh dầu nhiều hơn, tạo mùi thơm nồng và vị cay đậm đà hơn. Khi giã, bạn có thể cho thêm một chút đường hoặc muối hạt để tỏi ớt không bị bắn và dễ giã nhuyễn hơn.
Một chút gừng băm nhuyễn sẽ làm nước chấm có mùi thơm đặc trưng, ấm nồng và giúp cân bằng vị giác, đặc biệt khi ăn kèm với thịt bò. Đừng bỏ qua nguyên liệu nhỏ nhưng có võ này.
Sau khi pha xong, đừng vội thưởng thức ngay. Hãy để chén nước chấm "nghỉ" khoảng 10-15 phút. Thời gian này sẽ giúp các nguyên liệu hòa quyện sâu hơn, hương vị trở nên đậm đà và tròn vị hơn.