Công thức pha nước chấm bún chả chuẩn vị, đơn giản

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Đu đủ xanh và cà rốt: Gọt vỏ, rửa sạch. Dùng dao thái lát mỏng hoặc tỉa hoa tùy thích. Sau đó, ngâm đu đủ và cà rốt vào nước muối pha loãng khoảng 10-15 phút để loại bỏ nhựa và giúp rau củ giòn hơn. Vớt ra, rửa lại bằng nước sạch và để ráo.

Bước 2: Pha nước mắm chua ngọt

Tỷ lệ pha chế có thể điều chỉnh tùy theo khẩu vị, nhưng công thức cơ bản thường là 1:1:1:5 (1 đường, 1 nước mắm, 1 giấm/chanh, 5 nước lọc).

Khuấy đều hỗn hợp cho đến khi đường tan hoàn toàn. Bạn có thể nếm thử và điều chỉnh độ chua, ngọt cho vừa miệng.

Bước 3: Thêm gia vị và rau thơm

Sau khi đã có hỗn hợp nước mắm chua ngọt cơ bản, bạn cho tỏi băm và ớt băm vào. Khuấy nhẹ để tỏi ớt hòa quyện.

Tiếp theo, cho đu đủ xanh và cà rốt đã sơ chế vào bát nước chấm. Đảm bảo rau củ ngập trong nước chấm để thấm vị.

Bước 4: Hoàn thiện

Để nước chấm nghỉ khoảng 15-30 phút trước khi dùng. Điều này giúp các nguyên liệu thấm đều gia vị và hương vị trở nên hài hòa hơn.

Trước khi dọn ra, rắc thêm một chút rau mùi thái nhỏ và hạt tiêu xay lên trên để tăng thêm mùi thơm và vẻ đẹp cho bát nước chấm.

Nước chấm bún chả thường được ăn nóng hoặc ấm. Nếu bạn muốn nước chấm ấm, có thể đun nóng nhẹ hỗn hợp nước mắm, đường, giấm/chanh và nước lọc trước khi cho tỏi, ớt, đu đủ, cà rốt vào. Tuy nhiên, cách pha nguội vẫn phổ biến và giữ được độ tươi của rau củ.