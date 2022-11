6 cách làm nước chấm thịt nướng chuẩn vị như nhà hàng

6. Cách pha nước sốt me chấm thịt nướng

a. Nguyên liệu

Me chín: 300g

Nước mắm: 50ml

Đường trắng: 200g

Tương ớt: 30g

Ớt tươi xay nhuyễn: 1 thìa

Nước lọc: 300ml

Nước sốt me chấm thịt nướng (Ảnh: bachhoaxanh.com).

b. Cách làm

Đem me ngâm với nước ấm trong 15 phút cho mềm ra rồi dùng thìa dầm nát để tách bỏ thịt me ra khỏi vỏ và hạt. Lọc lấy phần nước cốt me qua rây lọc.

Sau đó, cho nước cốt me cùng với các nguyên liệu đã chuẩn bị ở trên vào cùng một nồi để đun sôi.

6 cách làm nước chấm thịt nướng như trên thật đơn giản phải không? Chúc các bạn thành công!