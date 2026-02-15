Su hào: 2 củ
Cà rốt: 1 củ vừa
Chanh: 1 trái
Ớt hiểm: 2 – 3 trái
Đường đỏ/vàng: 1 muỗng canh
Đậu phộng hạt: 200gr
Tỏi băm: 2 muỗng canh
Rau thơm (húng quế, húng lủi, tía tô… tùy thích): 100gr
Gia vị thường dùng
Tỉa và thái miếng cà rốt:
Cà rốt sau khi mua về đem gọt sạch lớp vỏ bên ngoài và rửa lại với nước cho thật sạch.
Dùng dao khứa dọc củ cà rốt thành các rãnh đều nhau để tạo cánh hoa rồi thái miếng có độ dày khoảng 0.3 - 0.5cm.
Tỉa và thái miếng su hào:
Su hào sau khi mua về đem gọt sạch vỏ và rửa với nước.
Thái su hào thành từng miếng nhỏ vừa ăn và lặp lại thao tác này cho đến khi hết nguyên liệu.
Sơ chế các nguyên liệu còn lại:
Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.
Ớt cắt thành những miếng nhỏ.
Rau mùi rửa sạch, cắt khúc nhỏ.
Cho su hào cùng cà rốt đã thái miếng vào một chiếc tô lớn, thêm 1 thìa canh muối hạt rồi tiến hành bóp nhẹ tay để muối thấm đều.
Xóc đều trong khoảng 5 phút để su hào tiết ra nước giúp giảm vị hăng ngái và giòn ngon hơn.
Sau đó, rửa lại thật sạch với nước và để ráo, lưu ý rửa nhẹ nhàng để tránh làm gãy các miếng rau củ đã tỉa hoa.
Cắt đôi 2 quả chanh tươi rồi vắt để lấy phần nước cốt.
Tiếp theo, cho lần lượt các nguyên liệu vào chén: nước cốt chanh (hoặc có thể thay thế bằng 2 thìa giấm gạo), 2 thìa canh đường, 2 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê muối.
Khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Sau đó, cho tỏi băm và ớt cắt miếng vào, trộn đều để tạo nên hỗn hợp nước trộn nộm chua ngọt, cay nhẹ.
Cho su hào và cà rốt đã ráo nước vào tô.
Đổ từ từ hỗn hợp nước xốt vừa pha vào tô, dùng đũa hoặc tay đảo đều nhẹ nhàng để các miếng su hào, cà rốt ngấm đều gia vị.
Nếu bạn muốn thưởng thức ngay, hãy cho thêm rau mùi cắt khúc vào và trộn đều để tăng thêm hương vị.
Còn nếu chưa ăn, bạn có thể cho nộm su hào cà rốt vào hũ thủy tinh sạch và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.
Thành phẩm
Món nộm giòn ngon, vị mặn ngọt chua cay hài hòa này sẽ giúp giải ngán và làm tròn vị cho nhiều món chính trong bữa cơm gia đình hay trong ngày Tết như bánh chưng, nem rán, chả giò.