Nộm su hào là món khai vị quen thuộc của người dân Việt Nam. Món gỏi này vừa có vị chua ngọt, cay cay, vừa có độ giòn sần sật, đầy sự kích thích vị giác lẫn thị giác. 

Dưới đây là cách làm món nộm su hào cà rốt chua ngọt chuẩn vị để giải ngấy ngày Tết đơn giản, ai cũng có thể làm tại nhà.

Xem nhanh:
  • Nguyên liệu
  • Sơ chế
  • Pha nước trộn nộm chua ngọt
  • Trộn nộm su hào cà rốt thái miếng
Nguyên liệu
nom-su-hao-1.jpg
Ảnh minh họa: Vĩnh Quyên

Su hào: 2 củ 

Cà rốt: 1 củ vừa 

Chanh: 1 trái 

Ớt hiểm: 2 – 3 trái 

Đường đỏ/vàng: 1 muỗng canh 

Đậu phộng hạt: 200gr 

Tỏi băm: 2 muỗng canh 

Rau thơm (húng quế, húng lủi, tía tô… tùy thích): 100gr

Gia vị thường dùng 

Sơ chế

Tỉa và thái miếng cà rốt:

Cà rốt sau khi mua về đem gọt sạch lớp vỏ bên ngoài và rửa lại với nước cho thật sạch.

Dùng dao khứa dọc củ cà rốt thành các rãnh đều nhau để tạo cánh hoa rồi thái miếng có độ dày khoảng 0.3 - 0.5cm.

Tỉa và thái miếng su hào:

Su hào sau khi mua về đem gọt sạch vỏ và rửa với nước.

Thái su hào thành từng miếng nhỏ vừa ăn và lặp lại thao tác này cho đến khi hết nguyên liệu.

Sơ chế các nguyên liệu còn lại:

Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Ớt cắt thành những miếng nhỏ.

Rau mùi rửa sạch, cắt khúc nhỏ.

Cho su hào cùng cà rốt đã thái miếng vào một chiếc tô lớn, thêm 1 thìa canh muối hạt rồi tiến hành bóp nhẹ tay để muối thấm đều.

Xóc đều trong khoảng 5 phút để su hào tiết ra nước giúp giảm vị hăng ngái và giòn ngon hơn.

Sau đó, rửa lại thật sạch với nước và để ráo, lưu ý rửa nhẹ nhàng để tránh làm gãy các miếng rau củ đã tỉa hoa.

Pha nước trộn nộm chua ngọt

Cắt đôi 2 quả chanh tươi rồi vắt để lấy phần nước cốt.

Tiếp theo, cho lần lượt các nguyên liệu vào chén: nước cốt chanh (hoặc có thể thay thế bằng 2 thìa giấm gạo), 2 thìa canh đường, 2 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê muối.

Khuấy đều cho đường tan hoàn toàn. Sau đó, cho tỏi băm và ớt cắt miếng vào, trộn đều để tạo nên hỗn hợp nước trộn nộm chua ngọt, cay nhẹ.

Trộn nộm su hào cà rốt thái miếng
nom-su-hao-.jpg
Ảnh minh họa: Vĩnh Quyên

Cho su hào và cà rốt đã ráo nước vào tô.

Đổ từ từ hỗn hợp nước xốt vừa pha vào tô, dùng đũa hoặc tay đảo đều nhẹ nhàng để các miếng su hào, cà rốt ngấm đều gia vị.

Nếu bạn muốn thưởng thức ngay, hãy cho thêm rau mùi cắt khúc vào và trộn đều để tăng thêm hương vị.

Còn nếu chưa ăn, bạn có thể cho nộm su hào cà rốt vào hũ thủy tinh sạch và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh để dùng dần.

Thành phẩm

Món nộm giòn ngon, vị mặn ngọt chua cay hài hòa này sẽ giúp giải ngán và làm tròn vị cho nhiều món chính trong bữa cơm gia đình hay trong ngày Tết như bánh chưng, nem rán, chả giò.