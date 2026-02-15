Sơ chế

Tỉa và thái miếng cà rốt:

Cà rốt sau khi mua về đem gọt sạch lớp vỏ bên ngoài và rửa lại với nước cho thật sạch.

Dùng dao khứa dọc củ cà rốt thành các rãnh đều nhau để tạo cánh hoa rồi thái miếng có độ dày khoảng 0.3 - 0.5cm.

Tỉa và thái miếng su hào:

Su hào sau khi mua về đem gọt sạch vỏ và rửa với nước.

Thái su hào thành từng miếng nhỏ vừa ăn và lặp lại thao tác này cho đến khi hết nguyên liệu.

Sơ chế các nguyên liệu còn lại:

Tỏi bóc vỏ, băm nhỏ.

Ớt cắt thành những miếng nhỏ.

Rau mùi rửa sạch, cắt khúc nhỏ.

Cho su hào cùng cà rốt đã thái miếng vào một chiếc tô lớn, thêm 1 thìa canh muối hạt rồi tiến hành bóp nhẹ tay để muối thấm đều.

Xóc đều trong khoảng 5 phút để su hào tiết ra nước giúp giảm vị hăng ngái và giòn ngon hơn.

Sau đó, rửa lại thật sạch với nước và để ráo, lưu ý rửa nhẹ nhàng để tránh làm gãy các miếng rau củ đã tỉa hoa.