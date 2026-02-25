- Hoa chuối: 120 gram
- Khế: 20 gram
- Dưa chuột: 100 gram
- Hành tây: 50 gram
- Giá đỗ: 50 gram
- Cà rốt: 20 gram
- Thịt gà: 70-100 gram
- Lạc: 60 gram
- Vừng: 30 gram
- Tỏi: 10 gram
- Ớt: 1 quả
- Dấm: 15 ml
- Chanh: 40 ml
- Đường: 95 gram
- Mắm: 20 ml
- Dấm cider: 15 ml
- Rau răm, mùi, thơm
- Nước ngâm hoa chuối: Pha 2 lít nước với một thìa canh phèn chua trong một cái chậu nhỏ, vắt hai quả chanh.
- Hoa chuối sau khi mua về bóc hết những bẹ già bên ngoài rồi đem rửa sạch.
- Dùng dao sắc thái hoa chuối thành những lát thật mỏng, thái được bao nhiêu thì cho vào chậu nước phèn chua (việc ngâm ngay hoa chuối vào phèn chua giúp hoa chuối không bị thâm, có màu trắng hơn và đẹp hơn).
- Ngâm từ 10-15 phút, vớt ra rổ, để ráo.
- Vừng: rang thơm
- Cà rốt: nạo sợi dài.
- Giá đỗ: chần sơ
- Dưa chuột: thái sợi
- Khế chua: thái hình sao
- Thịt gà: luộc, thái mỏng vừa
- Lạc rang: giã dập
- Hành tây: thái mỏng (dọc theo củ hành, ngâm nước đá lạnh để hành tây đỡ hăng)
- Cho các nguyên liệu gồm: hoa chuối, khế, hành tây, dưa chuột, cà rốt vào âu trộn đều.
- Tiếp tục cho nước chanh, đường, mắm, tỏi, giấm vào âu, lấy đũa trộn nhẹ nhàng rồi để cho món nộm ngấm chua ngọt.
- Chắt nước đi, nêm nếm lại rồi cho lạc, vừng, rau sống vào là hoàn thành món nộm hoa chuối thanh mát.