Nộm hoa chuối là món ngon được rất nhiều gia đình yêu thích. Tuy nhiên, món ăn tưởng chừng dễ chế biến này lại có một yêu cầu đặc biệt là hoa chuối không bị thâm đen, không chát.

Dưới đây là hướng dẫn cách làm nộm hoa chuối trắng giòn để giải ngấy sau Tết.