1. Cách làm nộm sứa giòn ngon, thanh mát tại nhà Nộm sứa là món ngon quen thuộc với nhiều gia đình Việt. Món ăn này có hương vị thanh mát, kết hợp hài hòa giữa độ giòn sần sật, mọng nước của sứa, vị chua thanh của xoài, mùi thơm của rau…, đủ để kích thích vị giác trong tiết trời oi nóng. Ngoài xoài xanh, món nộm sứa cũng có thể biến tấu linh hoạt từ các nguyên liệu dân dã khác như hoa chuối, đu đủ xanh… Các nguyên liệu làm món nộm sứa. Ảnh: Hùng Phạm Văn Cách làm nộm sứa cũng khá đơn giản, chỉ cần mua sứa ngâm sẵn về, rửa lại với nước sạch rồi trộn cùng nước mắm chua ngọt và các gia vị, rau thơm, cuối cùng rắc lạc rang hoặc vừng cho món ăn bùi, ngậy hơn. Xem ngay: Cách làm nộm sứa giòn ngon, thanh mát tại nhà

2. Cách làm nộm đu đủ bò khô ngon chuẩn vị tại nhà Nộm đu đủ bò khô là 1 trong những món ăn vặt quen thuộc ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM, thậm chí xuất hiện phổ biến trong thực đơn nhà hàng, quán ăn. Món nộm này có cách chế biến đơn giản nhưng hương vị rất hấp dẫn, hòa quyện giữa đu đủ giòn giòn, vị chua cay mặn ngọt của bò khô, nước mắm, thêm chút lạc rang bùi bùi. Xem ngay: Cách làm nộm đu đủ bò khô ngon chuẩn vị tại nhà

3. Cách làm nộm hoa chuối tai lợn không thâm, giòn ngon Nộm hoa chuối tai lợn là món ngon thanh mát chế biến từ các nguyên liệu dân dã nhưng cũng đòi hỏi quá trình chế biến tỉ mỉ, cầu kỳ. Song, món ăn vẫn hấp dẫn thực khách bởi vị giòn sần sật của tai lợn hòa quyện với vị chát nhẹ của hoa chuối thái mỏng, kết hợp vị chua cay mặn ngọt hài hòa của nước trộn. Món nộm hoa chuối tai lợn dễ làm nhưng ăn ngon, giúp giải ngán. Ảnh: Hoài Thu Xem ngay: Cách làm nộm hoa chuối tai lợn không thâm, giòn ngon

4. Cách làm nộm giò lụa dưa chuột giải ngấy Nộm giò lụa dưa chuột là món ăn dân dã nhưng không kém phần hấp dẫn. Món này thường xuất hiện vào các dịp lễ Tết, vừa tận dụng các nguyên liệu còn dư, vừa sáng tạo thành món mới, giúp giải nhiệt, giải ngán sau những bữa tiệc tùng tươm tất. Món nộm giò lụa cũng có cách làm đơn giản, chỉ cần trộn đều các nguyên liệu đã được thái miếng vừa ăn như giò lụa, dưa chuột, cà rốt rồi trộn với nước mắm chua ngọt, thêm rau thơm và lạc rang. Món ăn có đủ vị chua cay mặn ngọt, ăn thanh mát, giòn ngon, hấp dẫn từ người lớn đến trẻ nhỏ. Xem ngay: Cách làm nộm giò lụa dưa chuột giải ngấy

5. Cách làm nộm từ thịt gà luộc Nộm thịt gà (hay còn gọi là gỏi gà) là món ăn phổ biến trong ẩm thực Việt, được nhiều người yêu thích nhờ hương vị chua ngọt, giòn ngon và dễ làm. Món này thường được làm từ thịt gà luộc xé nhỏ trộn với các loại rau củ như hành tây, cà rốt, dưa chuột, rau răm, cùng với nước trộn chua ngọt đậm đà và lạc rang giã nhỏ. Món nộm thịt gà luộc được chế biến từ các nguyên liệu dân dã nhưng hương vị thơm ngon, thanh mát. Ảnh: Nguyễn Thị Thùy Linh Xem ngay: Cách làm nộm từ thịt gà luộc

6. Cách làm nộm rau muống ức gà tươi xanh, giòn ngọt Là món ăn thanh mát lại dễ chế biến nên nộm rau muống ức gà cũng được ưa chuộng, sử dụng phổ biến hàng ngày. Món nộm này được làm từ rau muống, ức gà luộc, cà rốt, hành tây, rau răm, lạc rang và các loại gia vị như chanh, ớt, tỏi, đường, nước mắm. Xem ngay: Cách làm món nộm rau muống ức gà tươi xanh, giòn ngọt

7. Cách làm nộm củ đậu thanh mát, chua ngọt Món nộm củ đậu được nhiều gia đình Việt ưa chuộng vì ăn ngon, lạ miệng lại dễ làm. Củ đậu chỉ cần thái mỏng hoặc bào sợi nhỏ, trộn với cà rốt, dưa chuột, rau thơm, lạc rang và nước mắm đủ vị mặn, ngọt, chua, cay. Củ đậu có độ giòn, vị ngọt tự nhiên, ăn lại mát nên thích hợp thưởng thức trong những ngày nắng nóng. Xem ngay: Cách làm nộm củ đậu thanh mát, chua ngọt

8. Cách làm món nộm chân gà rút xương đơn giản Nộm chân gà rút xương là món ăn vặt phổ biến, được cả người lớn lẫn trẻ em yêu thích vì có vị chua, cay, kết hợp chân gà rút xương giòn sần sật và các loại rau củ tươi mát như hành tây, cà rốt, dưa chuột, rau thơm… Xem ngay: Cách làm món nộm chân gà rút xương đơn giản Món nộm chân gà rút xương hấp dẫn từ hình thức đến hương vị. Ảnh: Cao Giang

9. Cách làm nộm xoài xanh tai lợn giòn sần sật Nộm xoài xanh tai lợn có cách chế biến đơn giản, lại dễ ăn, có vị giòn sần sật lạ miệng nên nhiều người yêu thích. Bạn chỉ cần luộc tai lợn, ngâm nước đá để giữ độ trắng, giòn rồi thái mỏng, trộn với xoài xanh bào sợi, nước mắm chua ngọt, rau thơm, lạc rang. Xem ngay: Cách làm nộm xoài xanh tai heo giòn sần sật