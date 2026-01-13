2. Cách làm chả rươi thơm ngon chuẩn vị

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Rươi mua về cho vào chậu nước, rửa bằng cách dùng tay hoặc đũa khuấy nhẹ rồi lọc qua rây, để ráo nước. Sau đó, cho rươi vào nước ấm khoảng 40 độ, tiếp tục khuấy nhẹ cho rươi rụng lông rồi lọc qua rây, để ráo nước.

Công đoạn sơ chế rươi cần thực hiện nhẹ nhàng, tránh làm rươi bị vỡ bụng, mất chất bổ dưỡng hay ảnh hưởng chất lượng món ăn.

Vỏ quýt hôi cũng đem rửa sạch, bỏ bớt phần xơ trắng bên trong rồi thái nhỏ. Đây là nguyên liệu không thể thiếu trong món chả rươi, vừa tăng hương vị, vừa cân bằng âm dương.

Bởi rươi là thực phẩm có tính hàn, lại sống ở nơi đáy bùn nên rất dễ nhiễm độc. Trong khi đó, vỏ quýt hôi lại chứa tinh dầu giúp tiêu hàn, khử độc, kết hợp với rươi giúp cân bằng món ăn.

Thịt lợn làm chả rươi chọn phần thịt nạc vai rồi xay nhỏ. Các nguyên liệu phụ trợ như hành lá, thì là, lá lốt… cũng rửa sạch, thái hoặc băm nhỏ.

Bước 2: Làm chả rươi

Sau khi chuẩn bị xong các nguyên liệu, bạn cho thịt lợn xay, vỏ quýt và rươi vào một chiếc tô (hoặc âu, nồi cỡ lớn), nêm thêm chút nước mắm ngon cùng hạt tiêu, hạt nêm rồi trộn đều tay.

Tiếp đến, bạn cho hành lá, lá gừng, thì là, ớt… và trứng vào hỗn hợp trên, đánh đều cho tan. Bạn không nên đánh nhuyễn quá để khi ăn vẫn cảm nhận được miếng rươi và vị bùi ngậy của rươi.

Sau khi trộn, bạn múc từng thìa hỗn hợp rươi đã trộn, đổ vào chảo rồi dàn hơi mỏng thành hình tròn. Chả rươi nhanh chín nên khi thấy bề mặt chả ngả vàng là có thể vớt ra, để ráo dầu.

Chả rươi có mùi thơm đặc trưng, khi ăn cảm nhận rõ vị ngọt thơm, bùi, ngậy béo. Món này ăn kèm rau sống, bún tươi và chấm nước mắm chua ngọt rất ngon hoặc ăn không, chấm tương ớt cũng hấp dẫn.

Cách làm chả rươi không quá khó. Món ăn này có hương vị thơm ngon, thích hợp chiêu đãi cả gia đình hay khách quý thưởng thức. Ảnh: Esheep Kitchen

Lưu ý:

Chả rươi dùng mỡ lợn rán là ngon nhất. Tuy nhiên, bạn không nên rán kỹ quá vì khi ăn có thể thấy chả rươi bị xác, khô, giảm độ ngon.

Tùy theo từng vùng miền và sở thích từng người mà cách chế biến chả rươi có thể có chút khác biệt về nguyên liệu. Ví dụ như ở Hưng Yên (tỉnh Thái Bình cũ), món chả rươi thường có nhiều gia vị như vỏ quýt hôi, lá lốt, rau răm, lá gừng non, khế chua vắt bớt nước, ớt.

Còn ở Hải Phòng, người ta cho thêm lá gấc non hay ở Nghệ An lại có hành tăm, củ nghệ tươi, vỏ quýt, lá gừng, măng tươi, mùi tàu...

Ở một số tỉnh thành miền Bắc, món chả rươi còn được chế biến theo một cách khác cầu kỳ hơn để tránh dầu mỡ, giữ được vị mềm mọng, béo ngậy. Đó là cho chả rươi lên lá chuối, áp trên mặt chảo cho se lại rồi mới đem rán.