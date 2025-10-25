Cách nấu vịt om sấu ngon mà đơn giản tại nhà

Vịt om sấu là món ăn được nhiều gia đình Việt yêu thích, nhất là vào những ngày trời se lạnh hoặc có mưa.

Ngoài cách nấu truyền thống với khoai sọ, món vịt om sấu còn được biến tấu với 1 số nguyên liệu dân dã khác như rau muống, rau rút.

Cách nấu vịt om sấu không quá cầu kỳ nhưng vẫn đảm bảo hương vị hấp dẫn. Ảnh: Châu Ngọc

Dù nguyên liệu có chút khác biệt nhưng vẫn không làm mất đi hương vị đặc trưng của thịt vịt om với sấu. Thịt mềm, đậm đà, có chút chua dịu từ sấu, ăn cùng cơm hay bún đều ngon.

Xem ngay: 3 cách nấu vịt om sấu ngon mà đơn giản tại nhà