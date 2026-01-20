2. Cách làm vịt nấu chao

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt vịt mua về đem chà xát với muối và chanh (hoặc rửa qua nước gừng, rượu pha loãng) để giảm mùi hôi, sau đó rửa sạch, để ráo nước rồi chặt nhỏ thành các miếng vừa ăn.

Khoai môn gọt bỏ vỏ, rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ.

Hành tím và tỏi đem lột vỏ, băm nhuyễn. Ớt rửa sạch rồi băm nhuyễn. Sả bóc vỏ, thái nhỏ. Gừng cạo vỏ, rửa sạch, băm nhuyễn.

Cải xanh và rau muống thì đem rửa qua vài lần nước cho sạch, cắt khúc vừa ăn, để ráo nước.

Bước 2: Ướp thịt vịt

Thịt vịt sơ chế xong đem tẩm ướp với 3-4 muỗng canh chao, 2 muỗng canh nước mắm, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh sa tế, 1 muỗng canh dầu màu điều, 1 thìa cà phê muối.

Ngoài ra, người ta cũng cho một nửa lượng hành khô, tỏi, sả đã băm nhuyễn vào trộn đều, chờ chừng 30 phút cho các nguyên liệu thấm gia vị.

Bước 3: Chiên khoai môn

Cho dầu vào chảo, rồi đặt lên bếp. Khi dầu nóng lên, bạn cho khoai môn vào, chiên vàng đều các mặt, sau đó vớt ra và tắt bếp. Việc chiên khoai môn sẽ giúp món vịt nấu chao có mùi thơm hấp dẫn hơn và khoai môn không bị nát sau khi nấu.

Bước 4: Đun vịt nấu chao

Phi thơm phần tỏi và hành tím còn lại rồi cho thịt vịt vào xào đến khi săn lại. Tiếp đến, bạn cho nước dừa tươi và chút nước sôi vào sao cho lượng vừa đủ xâm xấp phần thịt.

Nấu khoảng 20-30 phút thì cho khoai môn chiên vào nấu cùng. Khi khoai chín mềm thì nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng, rắc chút hành lá và mùi tàu thái nhỏ lên trên rồi tắt bếp.

Món vịt nấu chao thơm ngon bắt mắt. Thịt vịt ngọt mềm thấm gia vị, nước dùng đậm đà, thêm vị bùi bùi của khoai môn, vị chao đặc trưng. Ảnh: Phạm Thanh Huệ

Bước 5: Hoàn thành

Vịt nấu chao được múc ra bát, ăn kèm bún tươi hoặc cơm, kết hợp với chút rau xanh như rau muống, rau cải, cúc tần ô… để cân bằng hương vị. Bạn cũng có thể làm thêm nước chấm chao để chấm thịt vịt.

Cách làm nước chấm chao: Phi thơm sả, cho 3 viên chao tán nhuyễn, 3 muỗng canh đường, 1/2 bát nước cốt dừa xào cho sệt lại, rồi thêm sa tế, tỏi băm nhuyễn là được.

Món vịt nấu chao thành phẩm có hương vị hấp dẫn. Thịt vịt ngọt mềm, khoai môn bùi dẻo, nước sóng sánh béo ngậy ăn cùng bún, các loại rau xanh rất hấp dẫn. Món ăn hội tụ đủ đầy hương, vị và sắc nên gây ấn tượng ngay từ lần đầu tiên với ai thưởng thức.

Lưu ý:

Để làm vịt nấu chao ngon, bạn nên chọn mua vịt tươi ngon. Đối với vịt sống, nên chọn con vịt có bộ lông bóng mượt, vạch bên trong thấy không còn lông tơ, lông vũ bên ngoài mọc dài đầy đủ; nắm vào ức vịt thấy tròn đầy, mập mạp, da cổ và da bụng dày.

Đối với vịt làm sẵn, nên chọn vịt có màu vàng nhạt đều màu, cảm giác tươi mới. Không chọn vịt quá sậm màu hoặc có vết bầm, loang lổ, ấn vào vịt thấy săn chắc có độ đàn hồi là vịt ngon; không chọn những con ấn vào thấy mềm nhũn, có mùi hôi ươn, chảy nước là vịt để lâu, không ngon.

Để khử mùi hôi của vịt, bạn cũng cần cắt bỏ tuyến nhờn (phao câu) của chúng.

Nên chặt miếng to vì khi nấu thịt vịt co lại.

Tùy theo khẩu vị, bạn có thể điều chỉnh lượng đường phù hợp và thêm nước cốt dừa vào để tăng thêm hương vị cho món vịt nấu chao.