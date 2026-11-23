Các bước làm tỏi phi vàng giòn, thơm lừng tại nhà

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện các bước làm tỏi phi. Hãy làm theo từng bước một cách cẩn thận để đạt được kết quả tốt nhất.

Bước 1: Sơ chế tỏi

Đây là bước quan trọng nhất, quyết định đến độ giòn và màu sắc của tỏi phi:

Tách các tép tỏi ra, sau đó dùng dao cắt bỏ đầu tỏi và lột sạch vỏ. Tiếp theo, dùng dao băm nhỏ tỏi rồi cho vào rây lọc, rửa sơ 1 lần với nước.

Để tiết kiệm thời gian, bạn có thể dùng cối xay để làm tỏi nhỏ đều, lưu ý không xay tỏi quá nhuyễn.

Để tỏi khi phi bớt đắng và giòn ngon hơn, bạn nên rửa sơ tỏi trước khi phi.

Để tránh tỏi sau khi phi bị mềm và mất đi sự thơm ngon, trước khi băm tỏi bạn không nên đập dập tỏi.

Bước sơ chế quyết định đến độ giòn và màu sắc của tỏi phi. Ảnh: AI

Bước 2: Phi tỏi

Đây là giai đoạn quyết định sự thành công của mẻ tỏi phi:

Trộn bột: Cho tỏi vào một cái tô lớn, thêm 1 muỗng canh bột chiên giòn rồi trộn đều lên. Lưu ý chỉ nên cho một lượng vừa đủ bột chiên giòn vào trộn, không nên cho quá nhiều - như vậy tỏi mới dễ giòn, không bị dính chảo, tơi và thơm hơn.

Đun nóng dầu: Đặt chảo lên bếp, cho lượng dầu ăn đã chuẩn bị vào. Bật lửa vừa. Chờ dầu nóng già nhưng không bốc khói. Để kiểm tra, bạn có thể cho một lát tỏi nhỏ vào, nếu tỏi sủi bọt nhẹ và nổi lên ngay thì dầu đã đạt nhiệt độ.

Cho tỏi vào chảo: Khi dầu đã nóng, hạ lửa xuống mức nhỏ nhất. Từ từ cho tỏi đã ướp bột chiên giòn vào, dùng đũa đảo đều cho đến khi tỏi tơi ra. Lưu ý: Không nên cho quá nhiều tỏi cùng lúc làm giảm nhiệt độ dầu và tỏi sẽ không giòn. Nếu lượng tỏi nhiều, hãy chia thành nhiều mẻ để phi.

Phi tỏi: Khi tỏi đã tơi ra, tiếp tục đảo đều và phi với lửa nhỏ khoảng 5 phút, đến khi tỏi đủ vàng, thơm và giòn thì vớt nhanh ra để tránh bị cháy, khét. Nhớ đảo đều tay để tỏi vàng giòn đều.

Thời điểm vớt tỏi là bí quyết quan trọng. Khi tỏi vừa chuyển sang màu vàng nhạt (chưa vàng hẳn như bạn mong muốn), hãy nhanh tay tắt bếp và vớt tỏi ra ngay lập tức. Lý do là tỏi sẽ tiếp tục chín và vàng đậm hơn nhờ nhiệt độ dư của dầu sau khi vớt ra. Nếu đợi tỏi vàng rộm trong chảo mới vớt, khi ra ngoài tỏi sẽ bị cháy đen và đắng.

Bước 3: Vớt tỏi và xử lý sau khi phi

Sau khi phi xong dùng rây lọc hoặc vá có lỗ vớt toàn bộ tỏi ra khỏi chảo dầu. Để tỏi trên rây một lúc cho ráo bớt dầu.

Sau đó trải tỏi đã vớt ra một lớp giấy thấm dầu sạch. Dàn đều tỏi để hơi nóng thoát ra và dầu thừa được thấm hút. Điều này giúp tỏi giòn lâu hơn và không bị ỉu.

Chờ tỏi nguội hẳn và khô ráo hoàn toàn trước khi cho vào lọ bảo quản. Khi tỏi nguội, bạn sẽ thấy độ giòn rụm tuyệt vời của nó.