Nên mua trứng ở nơi có nguồn gốc rõ ràng, chọn quả nguyên vỏ. Với ngải cứu, ưu tiên phần ngọn và lá non, bỏ cọng già cứng, lá úa hoặc sâu hỏng.

- 2 mớ lá ngải, tuỳ theo sở thích có thể cho nhiều hơn

Cách nấu trứng vịt lộn hầm ngải cứu bổ dưỡng tại nhà

Bước 1: Sơ chế ngải cứu và gừng

Ngải cứu nhặt kỹ, rửa nhiều lần với nước sạch rồi để ráo. Có thể giữ nguyên ngọn ngắn hoặc cắt thành đoạn vừa ăn.

Nếu không quen vị đắng, chần sơ rau trong nước sôi, vớt ra xả nước sạch và ép nhẹ cho bớt nước. Công đoạn này giúp giảm một phần vị đắng nhưng không làm ngải cứu mất hoàn toàn vị đặc trưng.

Gừng rửa sạch, chia làm hai phần: một phần đập dập để nấu nước dùng, phần còn lại thái sợi dùng khi thưởng thức.

Bước 2: Luộc chín trứng vịt lộn

Rửa sạch vỏ trứng, đặt nhẹ vào nồi và đổ ngập nước, đun khoảng 20 phút kể từ lúc nước sôi. Vớt trứng ra, chờ bớt nóng rồi bóc vào bát sạch. Nhặt kỹ các mảnh vỏ nhỏ, giữ lại phần nước bên trong trứng để thêm vào nồi hầm.

Trứng vịt lộn hầm ngải cứu thơm ngon, bổ dưỡng, đặc biệt tốt cho sức khoẻ. Ảnh: Bùi Tuyết Mai

Bước 3: Hầm trứng với ngải cứu

Cho nước lọc và gừng đập dập vào nồi, đun sôi. Thêm ngải cứu, nhẹ tay cho trứng đã bóc cùng phần nước trong trứng vào. Nêm trước một ít hạt nêm, hạ lửa nhỏ và hầm khoảng 15-20 phút.

Trong lúc nấu, giữ nước sôi lăn tăn, hạn chế khuấy mạnh để trứng không vỡ. Nếu nước vơi nhiều, thêm từng chút nước nóng, tránh để nồi cạn.

Bước 4: Nêm lại và thưởng thức

Khi lá ngải mềm, nếm nước dùng rồi bổ sung chút muối hoặc hạt nêm cho vừa miệng. Tắt bếp, múc trứng và rau ra bát, chan nước hầm, thêm gừng thái sợi cùng một ít tiêu.

Thành phẩm hấp dẫn là bát trứng vịt lộn hầm ngải cứu nóng hổi, trứng còn nguyên, lá rau mềm và nước dùng đậm vừa. Xắn một miếng lòng đỏ, ăn cùng lá ngải rồi nhấp chút nước hầm, vị bùi béo và đắng dịu hòa quyện, tạo cảm giác ngon miệng mà không cần nước chấm cầu kỳ.