Cách chọn trứng cút lộn ngon

Để chọn trứng cút lộn ngon, tươi và bổ dưỡng, bạn nên chọn những quả có vỏ cứng, hơi nhám, màu trắng xám và phủ lớp phấn mỏng. Trứng cầm nặng tay thường chất lượng tốt.

Bạn cũng có thể kiểm tra độ tươi bằng hai cách đơn giản:

- Lắc nhẹ: Trứng không phát ra tiếng là trứng mới; nếu có tiếng động, trứng có thể đã cũ, bị loãng.

- Soi ánh sáng: Trứng có túi khí nhỏ là trứng tươi.

Tuy nhiên, để đảm bảo mua được trứng cút lộn ngon, tốt nhất bạn nên tìm tới các cơ sở, địa chỉ bán hàng uy tín hoặc mua từ người quen.

Trứng cút lộn là thực phẩm bổ dưỡng, có thể chế biến thành nhiều món ngon. Ảnh: Phuong Ruby Cherry

Luộc trứng cút lộn bao nhiêu phút thì chín?

Theo kinh nghiệm của nhiều bà nội trợ, trứng cút lộn thường luộc từ 10-12 phút (tính từ lúc nước sôi) là chín. Nếu bạn luộc số lượng ít thì cần 10 phút cho trứng cút lộn chín. Còn nếu luộc nhiều cần tăng thời gian.

Tuy nhiên, bạn không nên luộc trứng quá lâu vì điều này có thể làm trứng bị khô, giảm dinh dưỡng và ăn không còn ngon.

Lưu ý:

Trứng cút lộn mua về nên rửa sạch lớp bụi bẩn ở vỏ. Khi luộc, bạn cho lượng nước ngập trứng rồi thêm vài lát gừng hoặc lá chanh để trứng thơm ngon hơn.

Trứng luộc xong nên vớt ra ngâm ngay vào nước lạnh hoặc nước đá để dễ bóc vỏ.

Để giảm mùi đặc trưng của trứng cút lộn, người ta thường chế biến nguyên liệu này thành món xào me hoặc om, hầm, nấu canh.

Trong quá trình nấu, khi bóc vỏ trứng, bạn nên giữ lại phần nước bên trong của trứng để món ăn có vị ngọt tự nhiên.