Nghị quyết đến đâu, tổ chức thực hiện đến đó

Phó Ban Tổ chức Trung ương khẳng định, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là vấn đề đặc biệt quan trọng của Đảng và Nhà nước. Nội dung này được viết “rất đậm” trong dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội 14 của Đảng.

Việc đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị luôn được Trung ương Đảng và các cấp đặc biệt quan tâm. Đây là vấn đề đã được nhiều nhiệm kỳ đặt ra, đưa vào nhiều nghị quyết hết sức quan trọng và đã đạt kết quả qua từng nhiệm kỳ.

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương

Đặc biệt, từ tháng 10/2024, sau 7 năm thực hiện Nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, Bộ Chính trị đã quyết định tổng kết, đánh giá và tiếp tục triển khai toàn diện công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã chỉ đạo nghiên cứu rất kỹ lưỡng, với tầm nhìn chiến lược để xác định mô hình tổng thể của hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.

“Qua cuộc sắp xếp tổ chức bộ máy mà chúng ta gọi là cuộc 'cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy', chúng ta đã hoàn thiện và xác lập được mô hình tổng thể của hệ thống chính trị”, ông Dương khẳng định.

Theo ông, việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy được triển khai sâu rộng, cả cơ cấu bên trong của các cơ quan, tổ chức; từ Trung ương đến địa phương và cơ sở; cả trong hệ thống cơ quan, tổ chức của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, các đơn vị hành chính cũng được sắp xếp đồng bộ.

“Những kết quả thời gian qua khẳng định sự đột phá và vượt trội cả trong lãnh đạo, chỉ đạo và trong tổ chức thực hiện, không những lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, cụ thể, quyết liệt mà ‘nghị quyết đến đâu, tổ chức thực hiện đến đó’. Đây là bài học rất đắt giá để thực hiện thành công cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy trong thời gian qua", ông Dương nhấn mạnh.

Một chủ trương rất đúng, rất trúng

Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương điểm lại 3 kết quả nổi bật của cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

Một là, hệ thống tổ chức, các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến địa phương được tổ chức lại đồng bộ, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Hai là, kết thúc hoạt động của các đảng đoàn, ban cán sự đảng; lập các đảng bộ mới ở Trung ương và cấp tỉnh; giảm nhiều cơ quan, đơn vị trực thuộc Trung ương, cấp tỉnh và đầu mối bên trong. Việc này vừa tinh giản bộ máy, vừa bảo đảm vai trò lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy, tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị.

Ba là, các đơn vị hành chính cũng được sắp xếp, tinh gọn. Cấp tỉnh đã giảm được 29 đơn vị hành chính. Việc không tổ chức cấp huyện đã giảm 707 đơn vị hành chính. Kết quả sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đã giảm được 7.277 đơn vị.

Sau khi sắp xếp, hệ thống chính trị ở các địa phương hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã) bước đầu hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành đồng bộ các quy định và văn bản hướng dẫn, bảo đảm cho việc vận hành bộ máy mới đồng bộ và hiệu quả.

“Kết quả cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị cho thấy đây là một chủ trương rất đúng, rất trúng, gần dân, phục vụ nhân dân tốt hơn, xuất phát từ tầm nhìn chiến lược để phát triển đất nước lâu dài, có ý nghĩa lịch sử”, ông Dương khẳng định.

Ông cũng nhấn mạnh, chủ trương này được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, phục vụ nhân dân cơ bản thông suốt, ổn định.