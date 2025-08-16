Theo tờ Business Insider, tại một cuộc tập trận ở miền nam nước Đức, các binh sĩ Mỹ đã trải qua huấn luyện thiết kế, sản xuất và điều khiển các UAV 4 cánh quạt giá rẻ cũng như khắc phục những vấn đề nảy sinh ngay tại thao trường. Đây là cách quân đội Mỹ đang dần thích nghi với những thách thức từ cuộc chiến UAV.

Đại úy Ronan Sefton, sĩ quan tình báo thuộc Trung đoàn Kỵ binh số 2 của Lục quân Mỹ nhận định, hiện tồn tại mối liên hệ chặt chẽ giữa việc chơi trò chơi điện tử với các kỹ năng cần thiết để điều khiển thành thạo UAV.

Binh sĩ Mỹ tham gia khóa huấn luyện UAV ở thao trường. Ảnh: Business Insider

“Các binh sĩ hàng đầu là những người học hỏi nhanh nhất, điều khiển UAV thành thạo nhất, bay nhanh nhất và chính xác nhất là những game thủ. Khi các binh sĩ được nghỉ vào ngày thứ Sáu, họ sẽ chơi game”, ông Sefton chia sẻ.

Những kỹ năng như phối hợp giữa tay và mắt là điều các game thủ luyện được khi chơi game. Chúng đặc biệt hữu ích khi ứng dụng vào điều khiển UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Trong đó, các binh sĩ sẽ đeo kính thực tế ảo và điều khiển bằng tay cầm. Bộ thiết bị giúp người điều khiển có cái nhìn toàn cảnh qua camera gắn trên UAV.

Những kỹ năng khác cần có trong điều khiển UAV bao gồm làm nhiều nhiệm vụ cùng lúc, nhận diện quy luật, duy trì nhận thức tình huống và sử dụng thành thạo giao diện kỹ thuật số. Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, game thủ có khả năng phản ứng nhanh hơn, và đưa ra quyết định chính xác hơn khi phải chịu áp lực và đây là yếu tố quan trọng trong một cuộc chiến UAV.

Trên thực tế, trong cuộc xung đột với Nga, quân đội Ukraine cũng đã nhận thấy lợi ích của việc tuyển những người có kỹ năng chơi game vào các đơn vị vận hành UAV. Một số binh sĩ Ukraine điều khiển UAV cho biết, thành công của họ khi làm nhiệm vụ trinh sát và tấn công Nga cũng chính nhờ những kỹ năng chơi game.

Thậm chí có một trò chơi mang tên "Death From Above" giúp người chơi đóng giả làm binh sĩ Ukraine điều khiển UAV bay qua vùng xung đột, tấn công đối phương và thả bom xuống các phương tiện.

Dù việc sở hữu kỹ năng chơi game là một ưu thế, nhưng cuộc chiến UAV thực tế lại không phải là trò chơi. Lý do vì cuộc chiến này có cường độ cao, đầy rủi ro và dẫn tới những hậu quả thực tế. Cụ thể, những người điều khiển UAV còn trở thành mục tiêu săn lùng và tấn công hàng đầu của đối phương .

“Mọi người nghĩ điều khiển một UAV quân sự giống như chơi trò 'Call of Duty’, cho tới khi họ nhận ra không hề có nút chơi lại”, một binh sĩ điều khiển UAV thuộc đơn vị đặc nhiệm Typhoon của Ukraine chia sẻ hồi đầu năm nay.