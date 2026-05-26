Sau hai năm chạy đua khốc liệt về AI, Google vừa chính thức tái định nghĩa danh mục sản phẩm của mình bằng cách phân cấp sâu các gói dịch vụ Gemini.

Điểm nhấn lớn nhất là việc ra mắt gói AI Ultra giá 2.250.000 đồng/tháng, nằm giữa phân khúc chuyên gia và người dùng cao cấp, trực tiếp đối đầu với các đối thủ trong mảng hỗ trợ lập trình và sáng tạo nội dung số.

Cuộc "đại tu" lần này đưa người dùng vào một hệ sinh thái gồm 4 lựa chọn, với mức giá và quyền lợi được phân định rõ rệt dựa trên nhu cầu về hiệu năng điện toán.

Chi tiết các gói Google One đang cung cấp. Ảnh chụp màn hình.

Không chỉ thay đổi về giá, Google còn giới thiệu những công nghệ mang tính bản lề:

1. Gemini Spark: Trợ lý "không ngủ"

Điểm nhấn lớn nhất là sự ra đời của Gemini Spark. Khác với các chatbot truyền thống, Spark chạy trên các máy ảo (VM) riêng biệt của Google Cloud, cho phép nó tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phức tạp ngay cả khi bạn đã đóng laptop hay ngắt kết nối.

Spark có thể tự động duyệt web, quản lý email, rà soát hóa đơn thẻ tín dụng để tìm các khoản thu ẩn hoặc theo dõi lịch học của con cái để gửi tóm tắt hàng ngày cho phụ huynh.

Người dùng có thể giao việc cho Spark thông qua một địa chỉ Gmail riêng biệt như thể đang giao việc cho một đồng nghiệp. Tính năng này sẽ ra mắt bản Beta tại Mỹ cho người dùng Ultra vào tuần tới.

2. Project Genie: Phù phép thế giới ảo từ văn bản

Vốn là một dự án thử nghiệm, Project Genie nay chính thức mở rộng cho người dùng gói Ultra cao cấp nhất. Công cụ này cho phép bạn tạo ra các trò chơi nhỏ hoặc môi trường ảo 3D chỉ bằng cách mô tả bằng chữ hoặc hình ảnh.

Điểm đột phá là việc tích hợp Google Street View, giúp bạn có thể đưa các bối cảnh đời thực vào trong thế giới ảo của mình để tăng độ chân thực.

3. Gemini Omni và 3.5 Flash: Tốc độ và đa phương thức

Google cũng cập nhật hai mô hình lõi cho tất cả người dùng trả phí (Plus, Pro, Ultra).

Gemini Omni là mô hình đa phương thức cho phép tạo video chất lượng cao từ tổ hợp văn bản, hình ảnh và âm thanh. Omni có khả năng hiểu các quy luật vật lý như trọng lực và động năng, giúp video tạo ra chân thực hơn.

Gemini 3.5 Flash thay thế cho phiên bản 3.1, mô hình này được tối ưu cho các tác vụ lập trình và thực thi của Agent với tốc độ nhanh gấp 4 lần so với các đối thủ cùng phân khúc.

4. AI Inbox và YouTube Premium Lite

Người dùng gói AI Plus và AI Pro tại Mỹ hiện đã có thể sử dụng AI Inbox trong Gmail. Trợ lý này không chỉ tóm tắt email mà còn tự động soạn thảo câu trả lời, tìm tệp đính kèm liên quan trong Docs/Sheets và đề xuất danh sách việc cần làm (To-do list).

Ngoài ra, người dùng gói Pro tại một số khu vực sẽ được tặng kèm YouTube Premium Lite, giúp loại bỏ quảng cáo trong các danh mục nội dung như game, thời trang, làm đẹp và tin tức.

Thay đổi cách tính hạn mức sử dụng

Một lưu ý quan trọng cho người dùng là Google đã chuyển từ cách đếm số câu lệnh (prompt) sang mô hình tính toán dựa trên tài nguyên điện toán. Nghĩa là một yêu cầu tạo video phức tạp sẽ tiêu tốn hạn mức nhiều hơn một câu hỏi văn bản đơn giản.

Nếu chạm ngưỡng giới hạn, người dùng sẽ bị chuyển từ các mô hình AI lớn xuống các mô hình nhỏ hơn, trừ khi họ mua thêm "tín dụng AI" lẻ.

Theo các chuyên gia, việc Google giảm giá gói Ultra cao cấp nhất và tung ra bản AI Ultra mới là động thái nhằm "giữ chân" những người dùng chuyên nghiệp trước sức ép từ OpenAI và Anthropic.

Với những người dùng cá nhân, gói AI Plus (132.000 đồng/tháng) hiện là lựa chọn tối ưu để duy trì sự hiện diện của trí tuệ nhân tạo trong công việc hằng ngày với mức phí hợp lý nhất.