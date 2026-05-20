OpenAI và Chính phủ Malta vừa công bố một thỏa thuận mang tính đột phá, cho phép mọi công dân quốc đảo này truy cập miễn phí phiên bản trả phí của ChatGPT trong vòng một năm. Đây là một phần trong chương trình phổ cập kiến thức AI do chính phủ dẫn dắt.

Quốc đảo Malta sẽ cho người dân dùng miễn phí ChatGPT Plus với điều kiện hoàn thành khóa học AI. Ảnh: CNN

Để nhận quyền lợi này, công dân và cư dân đã đăng ký hệ thống định danh trực tuyến của Malta cần hoàn thành một khóa học trực tuyến miễn phí mang tên "AI for All" (AI cho mọi người). Khóa học này do Đại học Malta phát triển, nhằm giúp người dân hiểu rõ bản chất của AI, những khả năng cũng như giới hạn của công nghệ này, và cách sử dụng chúng một cách có trách nhiệm trong công việc và cuộc sống.

"Bằng việc cung cấp một trong những công cụ kỹ thuật số tiên tiến nhất hiện nay, chúng tôi đang biến một khái niệm xa lạ thành sự hỗ trợ thiết thực cho các gia đình, học sinh và người lao động", ông Silvio Schembri, Bộ trưởng Kinh tế, Doanh nghiệp và Các dự án chiến lược của Malta, cho biết trong thông cáo báo chí.

Thỏa thuận được ghi nhận là mối quan hệ đối tác đầu tiên thuộc loại hình này trên thế giới. Ông George Osborne, người đứng đầu bộ phận "OpenAI dành cho các quốc gia" - một sáng kiến của OpenAI tập trung vào các ưu tiên của từng địa phương, nhận định: "Malta đang dẫn đầu trong việc cho thấy các quốc gia có thể trao quyền cho công dân của mình để hưởng lợi từ tiềm năng biến đổi của AI".

Mối quan hệ đối tác này nằm trong xu hướng ngày càng tăng của các chính phủ trong việc tìm cách giúp người dân xây dựng sự tự tin khi sử dụng AI trong các tác vụ hàng ngày. Trước đó, vào năm 2025, một số quốc gia cũng đã có những bước đi tương tự, chẳng hạn Iceland hợp tác với Anthropic để cấp quyền truy cập trợ lý ảo Claude cho toàn bộ giáo viên nhằm hỗ trợ soạn giáo án và quản lý lớp học; Hy Lạp bắt tay với OpenAI để đưa công nghệ này vào các trường trung học và các công ty khởi nghiệp hay Vương quốc Anh ký bản ghi nhớ với Anthropic nhằm cải thiện cách người dân tiếp cận và tương tác với các dịch vụ công trực tuyến.

Thông qua chương trình này, cơ quan Đổi mới Kỹ thuật số Malta kỳ vọng sẽ xóa nhòa khoảng cách công nghệ, giúp người dân quốc đảo này trở thành những người tiên phong trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

(Theo euronews)