- Nước dùng: Khoảng 1,5-2 lít nước dùng xương gà hoặc xương heo (nếu có, sẽ giúp cháo ngọt và đậm đà hơn).

Để nấu món cháo bào ngư đơn giản nhưng vẫn đảm bảo dinh dưỡng cho 4-5 người ăn, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau:

2. Cách nấu cháo bào ngư đơn giản tại nhà

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện món cháo bào ngư thơm ngon, bổ dưỡng theo các bước sau:

Bước 1: Sơ chế bào ngư

Sơ chế sạch bào ngư trước khi chế biến. Ảnh minh họa

Bào ngư tươi sống: Dùng bàn chải chà sạch vỏ bào ngư dưới vòi nước chảy, rồi dùng một ít muối ăn thoa và mát xa lên phần thịt bào ngư. Sau đó rửa lại với nước sạch một lần nữa.

Tiếp theo, dùng muỗng hoặc dao nhỏ tách phần thịt bào ngư ra khỏi vỏ. Cắt bỏ phần ruột màu đen và viền đen xung quanh mép bào ngư. Rửa sạch lại thịt bào ngư, dùng dao dưỡng (để bào ngư dễ thấm gia vị và không bị dai). Bạn có thể để nguyên hoặc thái lát mỏng vừa ăn, tùy theo sở thích.

Với bào ngư đông lạnh: Rã đông tự nhiên hoặc bằng nước lạnh. Sau đó, làm sạch và thái lát tương tự như bào ngư tươi.

Còn bào ngư khô sẽ phải ngâm trong nước ấm khoảng 4-6 tiếng hoặc qua đêm cho mềm. Sau đó, rửa sạch và thái lát mỏng.

Bước 2: Sơ chế nguyên liệu khác

Gạo: Vo sạch gạo tẻ và gạo nếp, ngâm trong nước khoảng 30 phút để khi nấu cháo nhanh nhừ và sánh hơn.

Nấm hương: Ngâm nấm hương khô trong nước ấm cho nở mềm, rửa sạch, cắt bỏ gốc và thái lát mỏng. Nếu dùng nấm tươi thì rửa sạch và thái lát.

Hành lá, gừng: Hành lá rửa sạch, thái nhỏ phần đầu trắng và phần lá xanh riêng. Gừng cạo vỏ, một nửa thái lát, một nửa băm nhỏ.

Bước 3: Nấu cháo

Cho gạo vào nồi cùng nước dùng, thêm vài lát gừng và chút muối. Đun sôi rồi hạ lửa liu riu 45-60 phút đến khi cháo nhừ sánh mịn, thỉnh thoảng khuấy đều để tránh cháy đáy nồi.

Bước 4: Xào bào ngư và nấm

Trong khi chờ cháo nhừ, bạn bắc chảo lên bếp, cho một chút dầu ăn, phi thơm gừng băm và đầu hành trắng với dầu ăn. Cho bào ngư vào xào nhanh 2-3 phút, nêm nước mắm, hạt nêm và tiêu. Tiếp theo thêm nấm hương xào cùng thêm 1-2 phút rồi tắt bếp. Không xào quá lâu bào ngư sẽ dai.

Bước 5: Hoàn thiện

Bạn cho toàn bộ phần bào ngư và nấm vào nồi cháo đã nhừ, đảo đều, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn và đun thêm 5-7 phút để bào ngư và nấm hòa quyện vào cháo, đồng thời bào ngư chín tới. Cuối cùng tắt bếp, rắc hành lá lên trên.