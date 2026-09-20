Cách nấu cháo trai đơn giản

Bước 1: Sơ chế trai

Sơ chế đúng cách là yếu tố then chốt quyết định thịt trai có giòn ngon hay không - bỏ qua bước này, cháo dễ bị tanh và thịt sẽ dai hoặc bở.

Ngâm trai với vài lát ớt hoặc chút muối giúp trai nhả hết chất bẩn. Ảnh minh họa: AI

Làm sạch: Ngâm trai trong chậu nước sạch cùng vài lát ớt hoặc chút muối từ 2-3 tiếng (có thể ngâm qua đêm) để trai nhả hết bùn đất. Thay nước vài lần trong quá trình ngâm, sau đó cọ sạch vỏ trai dưới vòi nước chảy.

Luộc trai: Xếp trai vào nồi, đổ nước ngập, cho thêm gừng đập dập và một nhúm muối để khử tanh. Đun sôi 5-7 phút cho đến khi trai mở miệng hoàn toàn. Không luộc quá lâu kẻo thịt trai sẽ teo lại, mất hoàn toàn độ giòn.

Tách thịt và làm sạch: Vớt trai ra để nguội, giữ lại nước luộc lọc qua rây để dùng nấu cháo. Tách thịt khỏi vỏ, bỏ phần ruột đen và mép cứng, rửa lại dưới vòi nước rồi thái miếng vừa ăn.

Ướp thịt: Trộn thịt trai với nước mắm, tiêu xay và hành khô băm nhỏ, để 15-20 phút cho thấm đều gia vị trước khi xào.

Tách thịt trai và bỏ phần ruột đen, mép cứng. Ảnh minh họa: AI

Bước 2: Nấu cháo

Rang gạo: Vo sạch và để ráo gạo tẻ lẫn gạo nếp. Rang gạo trên chảo lửa nhỏ 5-7 phút đến khi hạt hơi vàng và dậy mùi thơm nhẹ - bí quyết giúp cháo nhanh nhừ, thơm hơn và giữ được độ sánh mịn.

Ninh cháo: Cho gạo đã rang vào nồi cùng nước luộc trai đã lọc, thêm nước lọc nếu cần theo tỷ lệ 1:8 đến 1:10 tùy độ đặc mong muốn. Đun sôi rồi hạ lửa nhỏ, ninh 45-60 phút đến khi gạo nở bung sánh mịn. Thỉnh thoảng khuấy đều để cháo không bén đáy nồi.

Bước 3: Xào thịt trai

Làm nóng dầu ăn trong chảo, phi thơm hành tím và tỏi băm đến khi vàng đều tỏa hương thơm hấp dẫn. Cho thịt trai đã ướp vào, đảo nhanh tay trên lửa lớn 3-5 phút đến khi thịt săn lại và hơi vàng nhẹ. Tránh xào quá lâu - thịt sẽ mất độ giòn sần sật đặc trưng. Nêm nếm lại cho vừa khẩu vị.

Bước 4: Hoàn thiện và thưởng thức cháo trai

Đổ thịt trai vừa xào vào nồi cháo, khuấy đều và đun thêm 2-3 phút để hương vị thấm đều. Nêm nếm lại toàn bộ nồi cháo, thêm ớt tươi thái lát nếu thích vị cay. Múc cháo ra bát, rắc hành lá, rau răm, thì là, ngò rí, hành phi vàng giòn và chút tiêu xay lên trên.

Thưởng thức ngay khi còn nóng hổi để cảm nhận trọn vẹn vị ngọt thanh của nước dùng hòa quyện cùng thịt trai giòn sần sật và hương rau thơm đặc trưng.