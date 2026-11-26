Cách nấu lươn om chuối đậu ngon

Bước 1: Làm sạch và ướp lươn

Lươn đã làm thịt đem chà nhẹ với muối và một ít nước cốt chanh để loại bỏ nhớt. Làm sạch khoang bụng, rửa lại bằng nước sạch, để ráo rồi thấm khô. Cắt thành khúc khoảng 3–4cm, tránh miếng quá nhỏ dễ vỡ khi om.

Ướp lươn với một ít hành tỏi băm, nghệ giã, nước mắm và tiêu trong khoảng 15–20 phút. Gia vị chỉ cần phủ nhẹ quanh miếng thịt, sau khi nấu nếu muốn màu đậm hơn có thể cho thêm nghệ.

Lươn om chuối đậu rất thích hợp để thưởng thức trong tiết trời se lạnh. Ảnh: Vu Nga Linh

Bước 2: Sơ chế chuối, đậu và rau thơm

Chuối tước lớp vỏ xanh mỏng bên ngoài, cắt khúc rồi bổ miếng vừa ăn. Cắt đến đâu thả ngay vào nước muối loãng pha chút chanh đến đó để đỡ bị thâm. Ngâm chuối khoảng 10–15 phút rồi rửa lại, để ráo.

Đậu phụ cắt miếng, thấm khô rồi rán vàng các mặt. Thịt ba chỉ thái miếng vừa ăn. Lá lốt, tía tô, hành lá rửa sạch, để ráo và thái nhỏ. Mẻ hòa với ít nước, lọc bỏ bã.

Bước 3: Xào săn nguyên liệu

Làm nóng một ít dầu hoặc mỡ lợn, cho lươn vào xào nhẹ đến khi bề mặt săn lại rồi gắp ra. Hạn chế đảo liên tục để miếng lươn còn nguyên.

Cho thịt ba chỉ vào nồi, đảo đến khi cạnh thịt hơi vàng và tiết bớt mỡ. Thêm hành tỏi, phần nghệ còn lại, phi thơm rồi cho chuối vào đảo cùng.

Bước 4: Om chuối, thêm lươn và đậu

Đổ nước nóng vừa xâm xấp nguyên liệu, thêm một phần nước mẻ. Nếu thích mắm tôm có thể hòa khoảng nửa thìa cà phê với nước, lọc bỏ cặn rồi cho vào nồi.

Đun sôi, hạ lửa và om đến khi chuối bắt đầu mềm. Cho lươn đã xào cùng đậu rán vào, tiếp tục om nhỏ lửa để thịt chín hoàn toàn, đậu ngấm nước và chuối bở vừa.

Nếu nước cạn mà chuối còn cứng thì châm thêm từng ít nước nóng rồi đun tiếp. Khi các nguyên liệu đã mềm, nêm lại nước mắm và phần mẻ còn lại cho vừa miệng.

Bước 5: Hoàn thiện

Cho lá lốt, tía tô, hành lá vào, đảo nhẹ rồi tắt bếp. Thêm vài lát ớt nếu thích ăn cay.

Món đạt yêu cầu có miếng lươn nguyên không bị nát, đậu thấm nước om, chuối bùi. Phần nước sánh nhẹ, chua dịu, đủ bám quanh miếng chuối và chan lên cơm nóng.