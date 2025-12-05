Cách nấu lẩu riêu cua bắp bò chuẩn vị tại nhà Lẩu riêu cua bắp bò là một trong những món lẩu được nhiều gia đình Việt ưa chuộng, nhất là vào mùa lạnh. Món ăn này có vị chua dịu, thanh nhẹ từ giấm bỗng, dậy mùi thơm đặc trưng của riêu cua, kết hợp thịt bắp bò ngọt mềm, hơi giòn. Lẩu riêu cua bắp bò là món lẩu quen thuộc được nhiều người Việt ưa chuộng vào mùa đông. Ảnh: Trang Lê Ngoài ra, bạn có thể chuẩn bị thêm một số nguyên liệu ăn kèm khác cho món lẩu riêu cua thêm hấp dẫn, đủ dinh dưỡng như sườn sụn, đậu phụ vàng, rau xanh, nấm, chả ốc… Xem ngay: Cách nấu lẩu riêu cua bắp bò chuẩn vị tại nhà

Cách nấu lẩu cá tầm chua cay, thơm ngon tại nhà Lẩu cá tầm cũng là món ăn được nhiều thực khách yêu thích, tìm thưởng thức vào mùa đông. Không cần phải tới Sa Pa, bạn cũng có thể làm món lẩu cá tầm chuẩn vị như ngoài quán nếu áp dụng đúng công thức chế biến. Lẩu cá tầm chua cay không chỉ có hương vị hấp dẫn mà còn dễ chế biến, phù hợp để cả gia đình thưởng thức. Ảnh: Ngoc Tran Món lẩu này có nước dùng chua thanh, ngọt dịu, hơi cay, hòa quyện với thịt cá béo ngậy, dai giòn, kết hợp với các loại rau xanh như cải thảo, bắp cải, cải xoong… càng thêm hấp dẫn. Xem ngay: Cách nấu lẩu cá tầm chua cay, thơm ngon tại nhà

Cách nấu lẩu gà lá é ngon, chuẩn vị tại nhà Lẩu gà lá é vốn là món đặc sản của tỉnh Phú Yên cũ, sau đó được lan rộng ra nhiều nơi, nhất là ở Đà Lạt. Món lẩu gà lá é có cách chế biến khá đơn giản mà hương vị ngon không kém món lẩu nào. Ảnh: Châu Ngọc Thậm chí, món lẩu này còn xuất hiện trong bữa ăn mùa lạnh của nhiều gia đình Việt, hấp dẫn bởi phần thịt gà mềm, ngọt, kết hợp lá é có vị the the, bùi bùi, rất thơm. Nước dùng của món lẩu này còn có măng tươi chua giòn và nấm ngọt, thêm ớt xiêm xanh càng làm dậy vị cay nồng. Xem ngay: Cách nấu lẩu gà lá é ngon, chuẩn vị tại nhà

Cách làm lẩu vịt om sấu thơm ngon, đơn giản tại nhà Lẩu vịt om sấu không chỉ có cách chế biến đơn giản với những nguyên liệu dân dã, dễ tìm mà còn được ưa chuộng vì dễ ăn, thưởng thức trong những ngày trời lạnh càng phù hợp. Nước lẩu của món này có độ ngọt thanh tự nhiên từ nước dừa, quyện với vị chua nhẹ của sấu. Còn thịt vịt mềm mọng, béo ngậy, thấm đượm vị đậm đà. Lẩu vịt om sấu ăn kèm cơm nóng hay bún, mì đều ngon. Ảnh: Châu Ngọc Xem ngay: Cách làm lẩu vịt om sấu thơm ngon, đơn giản tại nhà