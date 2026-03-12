Theo kênh Channel News Asia, việc giá xăng toàn cầu tăng cao trong bối cảnh xung đột ngày càng leo thang ở Trung Đông có thể gây ra những tác động dây chuyền đối với nền kinh tế Singapore, làm tăng chi phí của hàng hóa và dịch vụ.

Là quốc gia có nền kinh tế nhỏ, mở, phải nhập khẩu hầu hết nguyên liệu thô nên Singapore dễ bị ảnh hưởng trước các biến động giá cả năng lượng toàn cầu.

Ông Song Seng Wun, cố vấn kinh tế cho Công ty công nghệ tài chính SDAX có trụ sở ở Singapore cho hay: “Bất kỳ biến động đáng kể nào về giá cả năng lượng đều nhanh chóng tác động đến giá cả trên thực tế”.

Ảnh minh họa: Channel News Asia

Những tác động lạm phát

Selena Ling, chuyên gia kinh tế thuộc Nhóm nghiên cứu của Ngân hàng OCBC (Singapore) lưu ý, tác động tức thời của việc giá xăng dầu tăng ngay từ cuối tuần trước đã ảnh hưởng đến người dân của "đảo quốc sử tử”.

Bà Ling nói: “Tình hình có thể còn tồi tệ hơn nữa nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao và khiến cho giá điện, nước và vận tải tăng trong tương lai. Dù việc tăng giá dường như sẽ ảnh hưởng trước tiên đến lĩnh vực vận tải và điều phối dòng chảy hàng hóa, nhưng các lĩnh vực như thực phẩm, bán lẻ và xây dựng cũng có khả năng chịu tác động khi chi phí sản xuất vượt mức trong các chuỗi cung ứng”.

Theo dữ liệu từ Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore, lạm phát lõi của nước này trong năm 2025 đạt mức trung bình 0,7%, giảm hơn nhiều so với mức 2,8% hồi năm 2024. Hồi tháng 1, Cơ quan Tiền tệ Singapore đã đưa ra dự đoán về mức lạm phát trong năm 2026 trong khoảng 1 - 2%.

Vào tuần trước, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Gan Kim Yong tuyên bố chính quyền nước này đang theo dõi sát sao những diễn biến ở Iran và sẽ xem xét lại việc dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và mức lạm phát nếu cần thiết.

“Nếu giá dầu thô duy trì ở mức cao khoảng 92 USD/thùng trong suốt phần còn lại của năm thì Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Singapore có thể tăng từ 1,3% lên 1,8%”, bà Ling nói thêm.

Tác động rộng hơn đến nền kinh tế

Cố vấn kinh tế Song Seng Wun lưu ý tình hình xung đột ở Trung Đông không chỉ tác động đến nguồn cung ứng dầu mỏ mà còn nhiều mặt hàng khác, chẳng hạn như các sản phẩm hóa học hoặc kim loại. Điều này có thể dẫn đến chi phí phân bón cao hơn, từ đó ảnh hưởng đến giá của hàng bán trong các tiệm tạp hóa. Một ví dụ khác là sự gián đoạn nguồn cung ứng nhôm có thể làm tăng chi phí xây dựng.

Quan điểm trên nhận được sự đồng tình của bà Ling. Chẳng hạn, người tiêu dùng có thể cắt giảm các kế hoạch du lịch liên quan đến việc bay qua những trung tâm hàng không lớn ở Trung Đông. Theo bà Ling, mức độ tác động đến kinh tế sẽ phụ thuộc vào diễn biến tình hình ở Trung Đông.

Tác động có thể xảy ra trong ngắn hạn

Sheana Yue, một chuyên gia kỳ cựu của công ty tư vấn kinh tế độc lập Oxford Economics tin các doanh nghiệp có thể sẽ không để toàn bộ chi phí tăng lên ngay lập tức. Thay vào đó, giá cả có khả năng sẽ tăng dần bởi một số doanh nghiệp có thể gánh chịu một phần chi phí phát sinh.

“Singapore có nhiều biện pháp ‘đệm’ và công cụ quản lý để giảm thiểu tác động của những biến động về giá năng lượng. Chẳng hạn, biểu cước điện hàng quý giúp bình ổn các giai đoạn giá năng lượng biến động, trong khi tỷ giá hối đoái của Cơ quan Tiền tệ Singapore giúp giảm thiểu tác động của giá nhập khẩu tăng cao. Tóm lại, chúng tôi dự đoán các tác động sẽ ở mức có thể kiểm soát được và phần lớn là tạm thời đối với hầu hết các hộ gia đình”, bà Yue bày tỏ.

Chuyên gia này nhận xét, với vai trò là hệ sinh thái lọc, lưu trữ và giao dịch dầu mỏ, Singapore có thể chứng kiến nhu cầu mạnh mẽ hơn đối với các dịch vụ xử lý, pha trộn và lưu trữ nhiên liệu.

“Tuy nhiên, điều đó có thể không bù đắp hoàn toàn được các tác động tiêu cực đến nền kinh tế nói chung, nếu giá dầu duy trì ở mức cao trong thời gian dài và bắt đầu ảnh hưởng đến thương mại và tăng trưởng toàn cầu”, bà Yue nói.