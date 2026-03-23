Báo Bangkok Post đưa tin nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu thốn xăng dầu ở 2 khu vực đông bắc và bắc Thái Lan là nguồn cung nhiên liệu hiện bị hạn chế nên không thể đáp ứng đủ nhu cầu của người dân địa phương.

Tại tỉnh Phrae, tình trạng thiếu nhiên liệu có dấu hiệu trầm trọng, đặc biệt ở huyện Long “khi nhiều trạm xăng tại đây hết sạch dầu diesel”. Tỉnh này cũng xuất hiện việc người dân xếp hàng dài ở các cây xăng để chờ đến lượt mua. Khi nhân viên cây xăng thông báo nguồn hàng đã hết và xe bồn chở xăng đang trên đường đến, nhiều người quyết định chờ tại chỗ.

Một trạm xăng ở Thái Lan giới hạn mức người dân được đổ xăng. Ảnh: Bangkok Post

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện ở tỉnh Chiang Mai, khi nhu cầu về xăng dầu của người dân tăng cao đã nhanh chóng khiến nguồn cung vốn đã hạn chế “cạn kiệt". Nhiều tài xế phải chờ từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ chỉ để nhận thông báo trạm xăng không còn hàng.

Theo ghi nhận của Bangkok Post, một cây xăng nằm trên đường Chotana ở huyện Mae Rim gần đây đã nhận được hơn 8.000 lít xăng. Tuy nhiên, số hàng trên đã hết sạch chỉ trong 4 tiếng đồng hồ.

Tại hai tỉnh Nakhon Ratchasima và Buriam, để đối phó với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, các cây xăng đã hạn chế lượng xăng mà người dân có thể mua. Ở Buriam, người dân mỗi lần đổ xăng sẽ bị giới hạn mức mua là 500 bath (khoảng 400.000 VND). Do mức mua trên không đủ so với nhu cầu nên nhiều tài xế buộc phải mua thêm dầu diesel có giá tiền cao hơn thay vì về tay không.

Kết quả cuộc khảo sát trong 2 ngày 17 - 18/3 đối với 1.310 người sống trên khắp Thái Lan, do báo Bangkok Post đăng tải cho thấy niềm tin của người dân nước này đối với cách thức chính quyền xử lý khủng hoảng năng lượng hiện ở mức 28,93%, thấp hơn nhiều so với khoảng 44,28% số người bày tỏ ý kiến ngược lại.