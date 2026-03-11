Trả lời phỏng vấn báo Bangkok Post ngày 10/3, Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan Atthapol Rerkpiboon cho biết nước này hiện không đối mặt với khủng hoảng năng lượng do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông những ngày qua. Theo ông Rerkpiboon, nguồn cung nhiên liệu đang được vận chuyển “từ từ theo đúng kế hoạch và khả năng dự trữ hiện nay”, nên người dân Thái Lan không cần phải tích trữ nhiên liệu.

Ảnh: Bangkok Post

Ông Atthapol nói: “Nếu xung đột ở Trung Đông kéo dài hơn 90 ngày thì chính phủ sẽ đưa ra nhiều biện pháp bổ sung, bao gồm tìm kiếm nguồn nhiên liệu từ những nhà cung cấp mới và điều chỉnh các thông số kỹ thuật nhập khẩu đối với dầu tinh chế nhằm tăng tính linh hoạt trong nguồn cung cũng như mở rộng việc sử dụng nhiên liệu sinh học và hạn chế xuất khẩu để duy trì nguồn dự trữ trong nước”.

Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan sau đó nhấn mạnh người dân nước này không cần mua tích trữ nhiên liệu một cách hoảng loạn.

Cùng ngày, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã ra chỉ thị yêu cầu các ban ngành nước này thực hiện loạt biện pháp ứng phó các tác động của cuộc xung đột ở Iran đối với an ninh nhiên liệu của Thái Lan.

Theo chỉ thị, viên chức thuộc các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp nhà nước đã nhận được lệnh “làm việc ở nhà ngay lập tức”, trừ những người phụ trách các dịch vụ công cộng. Ngoài ra, các viên chức cũng phải ngừng những chuyến công tác hoặc tham gia hội nghị ở nước ngoài đã được lên kế hoạch từ trước.

Bộ Năng lượng Thái Lan sau đó đề xuất hệ thống điều hòa lắp đặt ở các cơ quan công quyền nên để ở mức cao, khoảng 26 - 27 độ C. Các viên chức được khuyến cáo nên mặc áo sơ mi ngắn tay không thắt cà vạt trừ khi tham gia các sự kiện, nên tắt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng thang máy và máy in, nên tham gia các cuộc họp trực tuyến.