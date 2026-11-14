Thửa đất do cha ông khai hoang từ năm 1952, từng được chính quyền địa phương đo đạc, xác nhận và gia đình thực hiện các nghĩa vụ tài chính nhưng hiện không còn biên lai, có được cấp sổ đỏ?

Một công dân tại tỉnh Ninh Bình phản ánh đang làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với thửa đất do gia đình khai hoang, sử dụng từ năm 1952. Trong quá trình sử dụng, gia đình cho biết đã thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan đến thửa đất.

Tuy nhiên, do thửa đất nằm ở khu vực giáp ranh ba xã A, B và C nên địa giới hành chính có thời điểm không rõ ràng.

Cụ thể, từ năm 1952 đến trước năm 1980, thửa đất thuộc địa giới xã A. Gia đình từng đến UBND xã A đóng tiền hoa lợi. Chính quyền xã cũng cử cán bộ xuống đo đạc, xác nhận thửa đất.

Sau năm 1980, thửa đất thuộc địa giới xã B. Tuy nhiên, do gia đình đăng ký hộ khẩu thường trú tại xã C. nên người dân đến UBND xã C. nộp các khoản thuế nhà ở, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

Hiện nay, người dân có giấy xác nhận của UBND xã A. về việc từng đóng tiền hoa lợi đối với thửa đất, nhưng không còn giữ được phiếu, biên lai nộp tiền.

Từ thực tế này, công dân đặt câu hỏi liệu thửa đất có đủ điều kiện được cấp sổ đỏ theo Điều 137 Luật Đất đai năm 2024 không? Trường hợp được xem xét cấp giấy chứng nhận theo Điều 138 của luật này, do đất đã được sử dụng từ trước năm 1980, hạn mức công nhận đất ở sẽ được xác định như thế nào?

Đất khai hoang, sử dụng ổn định qua nhiều thế hệ có thể được xem xét cấp sổ đỏ nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định. Ảnh minh hoạ: Hồng Khanh

Không còn biên lai có ảnh hưởng đến việc cấp sổ đỏ?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết đây là vụ việc cụ thể, cần căn cứ hồ sơ lưu trữ và các quy định do địa phương ban hành theo thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Bộ nêu rõ, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất được thực hiện theo Điều 137 Luật Đất đai năm 2024.

Trong khi đó, Điều 138 quy định việc cấp giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai và không thuộc trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền.

Theo khoản 1 Điều 138, trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trước ngày 18/12/1980 thuộc nhóm được xem xét cấp giấy chứng nhận nếu đáp ứng các điều kiện luật định.

Hạn mức công nhận đất ở do tỉnh quy định

Về cách xác định diện tích đất ở khi cấp giấy chứng nhận lần đầu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường dẫn Điều 141 Luật Đất đai năm 2024.

Theo quy định này, đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 và 7 Điều 137, nếu trên giấy tờ thể hiện mục đích sử dụng để làm nhà ở, đất ở hoặc thổ cư thì diện tích đất ở được xác định khi cấp giấy chứng nhận.

Đáng chú ý, khoản 5 Điều 141 giao UBND cấp tỉnh quy định hạn mức công nhận đất ở.

Đối với tỉnh Ninh Bình, hạn mức công nhận đất ở được quy định tại Điều 3 Quyết định số 193/2025 của UBND tỉnh. Quy định này được ban hành trên cơ sở thẩm quyền mà Quốc hội giao tại khoản 5 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024.

Trường hợp người dân được xem xét cấp giấy chứng nhận theo Điều 138, tức sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, khoản 1 Điều 138 quy định đối với đất sử dụng trước ngày 18/12/1980. Việc xác định hạn mức công nhận đất ở trong trường hợp này cũng thực hiện theo khoản 5 Điều 141 Luật Đất đai năm 2024.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng thông tin về thẩm quyền cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.

Theo khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 14 Nghị định số 49/2026 của Chính phủ và khoản 11 Điều 4 Quyết định số 43/2026 của UBND tỉnh Ninh Bình, thẩm quyền cấp giấy chứng nhận lần đầu thuộc chủ tịch UBND cấp xã nơi có đất.