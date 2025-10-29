Chị N.T.T - đang làm việc tại doanh nghiệp FDI phản ánh bất cập liên quan đến chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản tiền thưởng Tết.

Theo chị T., khoản tiền thưởng cuối năm (tháng lương thứ 13) của chị được cộng dồn vào thu nhập tháng 12 hoặc tháng 1, khiến tổng thu nhập của tháng đó tăng vọt và bị áp thuế ở bậc cao hơn theo biểu thuế lũy tiến từng phần.

Dù thu nhập thực tế trong cả năm không thay đổi, người lao động vẫn bị thiệt do khoản thuế khấu trừ tạm thời cao hơn.

Chị T. kiến nghị Bộ Tài chính nghiên cứu phương án sửa đổi cách tính thuế đối với khoản tiền thưởng cuối năm. Cụ thể, cho phép doanh nghiệp và người lao động được lựa chọn tính bình quân khoản thưởng trên tổng thu nhập cả năm; hoặc tách riêng khoản thưởng để áp dụng bậc thuế hợp lý, tránh gây thiệt thòi không đáng có cho người lao động.

Tiền thưởng Tết cuối năm, tháng lương thứ 13 đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.

Trả lời kiến nghị, Cục Thuế (Bộ Tài chính) dẫn quy định tại Nghị định số 65/2013/NĐ-CP về thu nhập chịu thuế và xác định thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công.

Theo đó, thu nhập từ tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền, kể cả thưởng bằng chứng khoán là thu nhập chịu thuế.

Đối với cá nhân có ký hợp đồng lao động, hàng tháng tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập khấu trừ thuế của từng cá nhân căn cứ vào thu nhập tính thuế tháng và biểu thuế lũy tiến từng phần.

Theo quy định tại Nghị định 126 của Chính phủ, tổ chức, cá nhân khấu trừ thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm khai thuế thu nhập cá nhân theo tháng hoặc theo quý.

Tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền hoặc cá nhân thực hiện kê khai, nộp thuế, khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân trong một số trường hợp.

Cơ quan thuế cũng dẫn quy định tại Thông tư số 111/2013 của Bộ Tài chính. Trong đó, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần, kể cả trường hợp cá nhân ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên tại nhiều nơi.

Như vậy, pháp luật hiện hành đã có quy định về việc tổng hợp thu nhập, tính thuế, khấu trừ và khai nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cơ quan thuế đề nghị bà T. căn cứ quy định và thu nhập thực tế phát sinh để thực hiện nghĩa vụ thuế đúng quy định.