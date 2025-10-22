Cần tra cứu chỉ số điện hàng ngày để làm gì?

Tùy theo tình hình thời tiết và thói quen sử dụng mà nhu cầu dùng điện của mỗi gia đình, doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất lại có sự khác biệt tuy nhiên việc tra cứu chỉ số điện hàng ngày là vô cùng cần thiết.

- Quản lý và kiểm soát lượng điện tiêu thụ: nắm được số kWh sử dụng hàng ngày giúp phát hiện thói quen gây lãng phí (bật điều hòa nhiều, máy bơm chạy lâu) từ đó điều chỉnh cách sử dụng thiết bị để tiết kiệm điện.

- Ước tính chi phí tiền điện: chỉ số điện cho biết số lượng điện tiêu thụ, đem nhân với đơn giá điện theo bậc thang để tính gần đúng số tiền điện hàng tháng để dự trù chi phí.

- Phát hiện bất thường trong hệ thống điện: nếu chỉ số điện tăng đột biến mà không rõ nguyên nhân thì có thể do rò điện, chập điện, đồng hồ điện chạy sai hoặc có tình trạng sử dụng điện trái phép. Việc kiểm tra hàng ngày sẽ giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời.

Thị trường điện hiện nay có 3 cấp độ: phát điện; mua, bán buôn điện và bán lẻ điện. Tuy vậy, ở khâu bán lẻ, người tiêu dùng chủ yếu mua qua các tổng công ty của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).