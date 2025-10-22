Cần tra cứu chỉ số điện hàng ngày để làm gì?
Tùy theo tình hình thời tiết và thói quen sử dụng mà nhu cầu dùng điện của mỗi gia đình, doanh nghiệp hay cơ sở sản xuất lại có sự khác biệt tuy nhiên việc tra cứu chỉ số điện hàng ngày là vô cùng cần thiết.
- Quản lý và kiểm soát lượng điện tiêu thụ: nắm được số kWh sử dụng hàng ngày giúp phát hiện thói quen gây lãng phí (bật điều hòa nhiều, máy bơm chạy lâu) từ đó điều chỉnh cách sử dụng thiết bị để tiết kiệm điện.
- Ước tính chi phí tiền điện: chỉ số điện cho biết số lượng điện tiêu thụ, đem nhân với đơn giá điện theo bậc thang để tính gần đúng số tiền điện hàng tháng để dự trù chi phí.
- Phát hiện bất thường trong hệ thống điện: nếu chỉ số điện tăng đột biến mà không rõ nguyên nhân thì có thể do rò điện, chập điện, đồng hồ điện chạy sai hoặc có tình trạng sử dụng điện trái phép. Việc kiểm tra hàng ngày sẽ giúp phát hiện sớm và xử lý kịp thời.
Thị trường điện hiện nay có 3 cấp độ: phát điện; mua, bán buôn điện và bán lẻ điện. Tuy vậy, ở khâu bán lẻ, người tiêu dùng chủ yếu mua qua các tổng công ty của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Cách tra cứu chỉ số điện qua công tơ
* Cách làm:
- Bước 1: Tìm vị trí đặt công tơ điện gia đình/nhà xưởng.
- Bước 2: Chọn một khung giờ cố định mỗi ngày (ví dụ: 21 giờ) rồi ghi lại số hiển thị đơn vị kWh. Chú ý: đọc từ trái sang phải, đọc phần nền đen chữ trắng (phần nền trắng hoặc nền đen chữ đỏ là phần thập phân)
- Bước 3: Điện tiêu thị trong ngày = Chỉ số hôm nay - Chỉ số hôm qua.
* Mẹo: có thể chụp ảnh lại để lưu bằng chứng và tiện đối chiếu.
* Ưu điểm: miễn phí, chính xác (xem tại nguồn)
* Nhược điểm: bất tiện nếu công tơ đặt ở xa hoặc ngoài trời, khó theo dõi hoặc so sánh nhiều ngày, có thể nhầm lẫn khi đọc số
Cách tra cứu chỉ số điện qua tổng đài
* Cách làm:
- Bước 1: Xác định đơn vị cung cấp điện, chọn hotline tổng đài và kết nối với tư vấn viên.
|Chi nhánh
|Tổng đài
|EVN Hà Nội (EVNHANOI)
|19001288
|EVN miền Bắc (EVNNPC)
|19006769
|EVN miền Trung (EVNCPC)
|19001909
|EVN miền Nam (EVNSPC)
|19001006
|EVN TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC)
|1900545454
- Bước 2: Cung cấp mã số khách hàng để tra cứu thông tin.
* Mẹo: nên gọi vào các khung giờ hành chính để các tư vấn viên hỗ trợ tốt nhất.
* Ưu điểm: Tổng đài EVN hỗ trợ 24/7
* Nhược điểm: Tổng đài không thu cước tư vấn nhưng cuộc gọi có tính cước viễn thông (1.000 đồng/phút), bất tiện khi cần tra cứu nhiều chỉ số, khó kết nối nếu gặp thời điểm nhiều người cùng gọi.
Cách tra cứu chỉ số điện qua máy tính
* Cách làm:
- Bước 1: Xác định đơn vị cung cấp điện, chọn website phù hợp để truy cập.
|Chi nhánh
|Website
|EVN Hà Nội (EVNHANOI)
|http://evnhanoi.vn
|EVN miền Bắc (EVNNPC)
|http://cskh.npc.com.vn
|EVN miền Trung (EVNCPC)
|http://cskh.cpc.vn
|EVN miền Nam (EVNSPC)
|http://cskh.evnspc.vn
|EVN TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC)
|http://evnhcm.vn
- Bước 2: Đăng nhập bằng username/ số điện thoại/ địa chỉ email đã đăng ký với Tổng công ty điện lực Việt Nam hoặc đăng nhập bằng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia.
- Bước 3: Chọn mục “Điện năng tiêu thụ” ở bảng điều khiển
- Bước 4: Kiểm tra lượng điện tiêu thụ theo ngày cần theo dõi.
* Mẹo: có thể chọn bất cứ khoảng thời gian nào để theo dõi bằng cách chọn ngày.
* Ưu điểm: có biểu đồ để theo dõi dễ dàng.
* Nhược điểm: chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng công tơ điện tử đo ghi từ xa.
Cách tra cứu chỉ số điện qua điện thoại
* Cách làm:
- Bước 1: Tải và truy cập ứng dụng của đơn vị Tổng công ty điện lực mà bạn đăng ký. Đăng nhập bằng username/ số điện thoại/ địa chỉ email đã đăng ký với công ty điện lực.
- Bước 2: Truy cập vào tính năng “Tra cứu chỉ số công tơ” trong phần bảng điều khiển.
- Bước 3: Chọn khoảng thời gian muốn theo dõi chỉ số công tơ.
* Mẹo: có thể chọn bất cứ khoảng thời gian nào để theo dõi bằng cách chọn ngày.
* Ưu điểm: có biểu đồ để theo dõi dễ dàng, truy cập nhanh tại bất cứ nơi đâu miễn là có mạng.
* Nhược điểm: chỉ áp dụng cho khách hàng sử dụng công tơ điện tử đo ghi từ xa.
Trên đây là các cách có thể tra cứu chỉ số tiêu thụ điện hàng ngày, ngoài ra, quý độc giả có thể tham khảo thêm cách tra cứu chỉ số nước hàng ngày để có kế hoạch sử dụng, kiểm soát và tiết kiệm nước hiệu quả hơn.