Thủy tiên (Narcissus) thuộc họ Amaryllidaceae, là loài hoa có nguồn gốc từ khu vực Địa Trung Hải và được du nhập vào Việt Nam từ khá sớm thông qua các tuyến giao thương và giao lưu văn hóa với các nước Đông Á.

Đây là loài cây thân thảo, dạng củ hành tròn hoặc bầu dục, bên ngoài phủ lớp vỏ nâu mỏng. Lá thủy tiên hình dải, dài khoảng 30-50cm, màu xanh lục, mọc từ củ và ôm sát thân hoa.

Hoa thủy tiên thường nở vào mùa xuân, mỗi nhánh mang nhiều bông, phổ biến là màu trắng với nhụy vàng nhạt, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Nhờ vẻ đẹp thanh khiết và dáng hoa vươn lên, thủy tiên từ lâu được xem là biểu tượng của tài lộc, sự thịnh vượng và khởi đầu tốt lành.

Hoa thủy tiên được nhiều gia đình trưng bày dịp Tết với mong muốn mang lại may mắn, bình an cho năm mới. Ảnh: Baidu

Ý nghĩa phong thủy

Theo quan niệm phong thủy, thủy tiên là loài hoa mang năng lượng tích cực, tượng trưng cho may mắn, bình an và sự hanh thông. Sắc trắng tinh khiết kết hợp với dáng hoa vươn thẳng được cho là biểu trưng của sự khởi đầu mới, tinh thần trong sáng và ý chí vươn lên.

Vào dịp Tết Nguyên đán, nhiều gia đình Việt trưng bày thủy tiên trong phòng khách hoặc không gian làm việc với mong muốn thu hút tài lộc, tạo cảm giác thư thái và an lành cho cả gia đình.

Ngoài ra, hoa nở hướng lên còn mang ý nghĩa thăng tiến, thành công trong học tập và sự nghiệp. Với những người đang khởi sự công việc mới hoặc triển khai dự án quan trọng, một chậu thủy tiên được xem như nguồn động viên tinh thần, giúp tăng sự tự tin và hứng khởi.

Bên cạnh đó, thủy tiên còn được coi là biểu tượng của sự kiên định và bền bỉ. Từ củ hoa tích trữ năng lượng, những cánh hoa thanh tao vươn nở gợi nhắc về sức mạnh nội tại và khả năng phát triển nếu được chăm sóc đúng cách.

Đây cũng là lý do nhiều người lựa chọn thủy tiên làm quà tặng dịp Tết hoặc lễ tân gia, như một cách truyền tải lời chúc phúc, may mắn và thịnh vượng đến người nhận.

Hợp mệnh, hợp tuổi nào?

Theo quan niệm phong thủy, cây hợp với những người có mệnh Thổ và mệnh Kim, bởi màu vàng nhạt của hoa tượng trưng cho đất và kim loại, mang năng lượng tích cực đến không gian sống.

Những gia chủ mệnh Thổ trồng Thủy tiên sẽ nhận được sự hỗ trợ trong công việc, thăng tiến và ổn định tài chính.

Bình thủy tiên thủy canh với sắc hoa vàng tươi, lá xanh mướt được ưa chuộng trong trang trí ngày Tết. Ảnh: Baidu

Người mệnh Kim khi trồng thủy tiên cũng sẽ gặp thuận lợi trong quan hệ xã hội, củng cố các mối quan hệ thân tình, giúp công việc kinh doanh và học tập thêm hanh thông.

Ngoài ra, thủy tiên còn phù hợp với các tuổi theo chu kỳ can chi mà màu vàng của hoa mang ý nghĩa quý nhân phù trợ, thuận lợi trong các dự án khởi nghiệp hoặc các kế hoạch quan trọng.

Một lưu ý thường được nhắc đến là đặt chậu thủy tiên ở hướng đông hoặc đông nam, nơi có ánh sáng tự nhiên dịu nhẹ, để cây sinh trưởng tốt và giữ được vẻ tươi lâu. Tránh đặt cây ở nơi quá tối hoặc gió lùa mạnh.

Cách chăm sóc chơi Tết

Để thủy tiên nở rực rỡ dịp Tết, cần chú ý chọn củ khỏe, không sâu bệnh và gieo trồng đúng kỹ thuật. Có hai cách phổ biến: trồng đất và thủy canh.

Nếu trồng đất, chọn củ có đường kính 3-5cm, đất tơi xốp, giàu dinh dưỡng và thoát nước tốt. Trồng củ sâu 5-10cm, đầu hướng lên trên, khoảng cách 15-40cm. Tưới đủ ẩm, che phủ rơm mỏng để giữ nhiệt và kích thích nảy mầm.

Nếu chọn thủy canh, dùng củ không hư hại, đặt vào bình chỉ ngập gốc. Thay nước đều, giữ mát và đủ oxy. Bình nên đặt nơi sáng dịu, tránh nắng gắt để lá không bị vàng, hoa nở đẹp.

Trong Tết, điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ và nước hợp lý. Loại bỏ lá úa và hoa tàn để củ không bị kiệt sức. Mỗi củ có thể nở 1-7 nhánh, mỗi nhánh thường có từ vài đến hơn chục bông, tùy giống và điều kiện chăm sóc.

Sau Tết, người chơi có thể trồng lại củ ngoài đất để cây tiếp tục chu kỳ sinh trưởng tự nhiên và cho hoa vào các mùa sau.