Nguồn gốc

Cây lưỡi hổ, tên khoa học hiện nay là Dracaena trifasciata (trước đây xếp trong chi Sansevieria), thuộc họ Thiên môn đông (Asparagaceae), là loài cây cảnh phổ biến nhờ khả năng sinh trưởng mạnh mẽ và dễ chăm sóc.

Ở Trung Quốc, cây còn được gọi với nhiều tên khác nhau như lan đuôi hổ, lan da hổ, lan đuôi vàng hay lưỡi mẹ chồng. Trong đó, chữ “lan” không chỉ dùng cho các loài lan thực thụ mà còn để chỉ những cây cảnh có lá đẹp, thẳng, thanh mảnh hoặc mang vẻ sang trọng, quý phái, như cách người Trung Quốc thường đặt tên cho cây cảnh.

Tên gọi “lưỡi hổ” xuất phát từ hình dáng lá thẳng, dày với các sọc ngang đậm nhạt, giống những vằn trên đuôi hổ, tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ và độc đáo.

Trong khi đó, tên “lưỡi mẹ chồng” là một cách gọi dân gian khá thú vị ở Trung Quốc. Người xưa liên tưởng những chiếc lá nhọn, thẳng và cứng như “miệng lưỡi của mẹ chồng”, vừa hài hước vừa hình tượng, thể hiện cách đặt tên cây cảnh gắn liền với hình dáng thực tế và cảm nhận văn hóa đặc trưng.

Lưỡi hổ có nguồn gốc từ Tây Phi, phân bố rộng rãi ở các vùng khô hạn từ Nigeria đến Kenya, Tanzania và được trồng ở nhiều khu vực nhiệt đới, cận nhiệt đới trên thế giới.

Cây lưỡi hổ với lá thẳng đứng, xanh mướt, mang lại sinh khí và may mắn khi đặt trong phòng khách hoặc văn phòng. Ảnh: Baidu

Ở Trung Quốc, cây được phổ biến ở miền Nam, thường trồng trong nhà hoặc ngoài trời ở các khu vực ấm áp, với điều kiện đất thoát nước tốt. Cây có khả năng thích nghi cao, chịu hạn tốt, không kén đất, và có thể sinh trưởng cả trong bóng râm lẫn nơi ánh sáng đầy đủ.

Lưỡi hổ là cây thân thảo, lá mọc từ gốc, hình dải dài, dày, cứng, có thể dài từ 30-120 cm và rộng 3-8 cm. Hoa của cây mọc thành tổng hoa, màu trắng hoặc xanh nhạt, thường nở vào tháng 11-12. Quả là dạng quả mọng, đường kính 7-8 mm.

Cách trồng và chăm sóc

Cây lưỡi hổ là loại cây dễ trồng và sinh trưởng khỏe mạnh, thích hợp với nhiều không gian sống và làm việc. Loài cây này không yêu cầu chăm sóc quá cầu kỳ, nhờ vậy có thể phát triển tốt ngay cả trong điều kiện hạn chế ánh sáng hoặc đất trồng không quá màu mỡ.

Cây lưỡi hổ ưa đất tơi xốp và thoát nước tốt. Các loại đất cát pha hoặc hỗn hợp đất trồng kết hợp mùn dừa, xơ dừa, cát đều phù hợp. Chậu trồng nên có lỗ thoát nước để tránh tình trạng ngập úng, điều này giúp rễ cây không bị thối và cây phát triển bền vững hơn.

Cây có thể sống trong bóng râm nhưng ánh sáng đầy đủ sẽ giúp lá xanh mướt và sọc vằn trở nên rõ ràng hơn. Trong mùa hè, cây cần tránh nắng gắt trực tiếp để lá không bị cháy. Vào mùa đông, nhiệt độ xung quanh cần duy trì trên 10°C để cây không ngừng sinh trưởng. Nhiệt độ lý tưởng cho quá trình phát triển của lưỡi hổ dao động từ 18-27°C, dưới 13°C cây sẽ phát triển chậm và dưới 10°C có thể dẫn đến thối gốc.

Cây lưỡi hổ không cần tưới nước quá nhiều. Trong mùa sinh trưởng, cần tưới đều nhưng đảm bảo đất hơi khô giữa các lần tưới. Vào mùa đông, lượng nước cần giảm để tránh nước đọng trong chậu, giúp cây không bị thối rễ.

Cây ít cần phân bón, nhưng có thể bổ sung phân hữu cơ hoặc phân NPK loãng một lần mỗi tháng trong mùa sinh trưởng. Nên tránh sử dụng phân chưa hoai mục hoặc quá đặc vì điều này có thể làm rễ cây bị thối.

Lưỡi hổ không chỉ trang trí không gian sống mà còn giúp lọc không khí, tạo môi trường trong lành và cân bằng năng lượng phong thủy. Ảnh: Baidu

Cây lưỡi hổ ít bị sâu bệnh, nhưng vẫn có thể gặp một số vấn đề như thối gốc, bệnh lá, rệp sáp hoặc nhện đỏ. Khi cần thiết, lá bệnh có thể được cắt bỏ và cây nên được vệ sinh định kỳ.

Cây lưỡi hổ có thể nhân giống bằng nhiều phương pháp. Nhân giống bằng lá thực hiện bằng cách cắt lá khỏe, cắm vào đất ẩm và duy trì nhiệt độ từ 18-25°C. Sau khoảng 25-30 ngày, lá sẽ ra rễ mới.

Ngoài ra, cây cũng có thể nhân giống bằng chia bụi. Bụi lá mọc từ gốc được cắt và trồng trực tiếp trong chậu hoặc đất tơi xốp. Phương pháp này giúp cây phát triển nhanh và giữ được màu sắc cũng như hình dáng của giống gốc.

Cây lưỡi hổ hợp với tuổi gì, mệnh gì?

Theo phong thủy, cây lưỡi hổ tượng trưng cho sự cứng cỏi, mạnh mẽ và sinh khí dồi dào. Loài cây này thích hợp với những người sinh năm Tý, Thìn, Ngọ và Mão. Hình dáng lá thẳng đứng, khỏe khoắn của cây giúp hấp thu năng lượng xấu và cân bằng sinh khí trong không gian sống.

Việc đặt lưỡi hổ trong phòng khách hoặc văn phòng sẽ hỗ trợ tài lộc, may mắn, đồng thời mang lại cảm giác an yên và tràn đầy năng lượng cho gia chủ.

Cây lưỡi hổ phù hợp với các mệnh Mộc và Hỏa trong phong thủy. Màu xanh đậm và sọc vàng của lá cây tương sinh với hành Mộc, giúp ổn định tinh thần và tăng năng lượng tích cực.

Đối với người mệnh Hỏa, cây giúp cân bằng âm dương, mang lại sự bình an, thịnh vượng và khả năng tập trung cao hơn trong công việc cũng như học tập.

Đặt lưỡi hổ trong nhà, văn phòng hoặc gần cửa sổ hướng Đông hoặc Nam sẽ phát huy tối đa tác dụng phong thủy. Đồng thời, cây còn có khả năng lọc không khí, hấp thụ các khí độc như formaldehyde, CO và benzene, tạo ra môi trường sống trong lành, dễ chịu và an toàn cho sức khỏe.