Nhờ những ưu điểm vượt trội cả về phong thủy lẫn tính thẩm mỹ mà ngọc bích ngày càng được nhiều người lựa chọn để trang trí, làm quà tặng và trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hiện đại.

Nguồn gốc

Cây ngọc bích, còn có tên gọi khác là cây phỉ thúy, cây phú quý hay cây tình bạn, có tên khoa học là Crassula ovata. Đây là loài thực vật thuộc họ Thuốc bỏng (Crassulaceae), có nguồn gốc từ Nam Phi và Mozambique, sau đó được nhân giống, trồng rộng rãi ở nhiều nơi trên thế giới.

Cây ngọc bích còn được gọi là “cây tình bạn” vì khả năng sống lâu, dễ nhân giống và biểu trưng cho mối quan hệ bền chặt, hòa thuận, gửi gắm lời chúc may mắn và thịnh vượng.

Tên gọi “ngọc bích” bắt nguồn từ đặc điểm lá cây mọng nước, xanh bóng, hình tròn bầu giống viên ngọc. Chính vì vậy, từ lâu cây đã được coi là biểu tượng của sự giàu sang, phú quý và tài lộc.

Ở nhiều quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam và Trung Quốc, ngọc bích được xem như loại cây phong thủy mang năng lượng tích cực, thường được đặt trong nhà hoặc văn phòng để cầu mong thịnh vượng.

Ngọc bích là cây cảnh dễ chăm sóc, ưa sáng và thoát nước tốt, thường được dùng làm cây trang trí hoặc cây phong thủy trong phòng khách. Ảnh: Baidu

Ngoài giá trị phong thủy, cây ngọc bích còn nổi tiếng bởi khả năng sinh trưởng mạnh mẽ. Cây có thể sống lâu năm, phát triển thành bụi lớn hoặc được cắt tỉa, uốn dáng thành bonsai.

Chính sức sống bền bỉ này đã khiến ngọc bích gắn liền với ý nghĩa về sự trường tồn, gắn kết và tình bạn bền chặt. Nhiều người còn chọn ngọc bích làm quà tặng, gửi gắm mong ước mối quan hệ sẽ luôn vững bền và may mắn.

Cách trồng và chăm sóc

Ngọc bích là loài cây cảnh dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, song để cây luôn xanh tốt và tươi khỏe, người trồng cần nắm một số lưu ý cơ bản.

Trước hết, cây thích hợp với đất tơi xốp, thoát nước tốt. Hỗn hợp đất trồng lý tưởng là sự kết hợp giữa đất thịt nhẹ, cát, tro trấu hoặc sỏi nhỏ để giúp rễ cây không bị úng. Khi trồng trong chậu, nên lót thêm một lớp sỏi dưới đáy để tăng khả năng thoát nước.

Về ánh sáng, ngọc bích đặc biệt ưa nắng nhẹ, nhất là ánh sáng buổi sáng sớm hoặc chiều muộn. Nếu đặt cây trong nhà, nên bố trí gần cửa sổ hoặc nơi có nhiều ánh sáng tự nhiên. Trong điều kiện thiếu sáng, lá cây dễ ngả vàng, cành vươn dài yếu ớt và mất đi vẻ căng bóng vốn có.

Là cây mọng nước, ngọc bích không cần tưới nhiều. Trung bình mỗi tuần chỉ nên tưới từ 1-2 lần, tùy khí hậu và độ ẩm đất. Khi tưới chỉ cần làm ẩm đất, tránh để nước đọng lại gây thối rễ. Vào mùa mưa, lượng nước tưới càng cần hạn chế.

Nhiệt độ lý tưởng để cây phát triển trong khoảng từ 18-30°C. Với những khu vực có mùa đông lạnh như miền Bắc, cần hạn chế đặt cây ngoài trời vào ban đêm để tránh cây bị hư hại do rét. Ngoài ra, để cây tươi tốt, có thể bón thêm phân hữu cơ hoặc phân tan chậm từ một đến hai lần mỗi tháng. Cây cũng rất dễ nhân giống bằng cách giâm cành hoặc lá.

Chỉ cần chọn một cành khỏe, để khô nhựa vài giờ rồi cắm vào đất ẩm, sau vài tuần sẽ bén rễ và mọc cây mới. Nhờ đặc tính bền bỉ và dễ nhân giống, cây ngọc bích phù hợp với cả người mới tập chơi cây cảnh lẫn những người bận rộn ít thời gian.

Cây ngọc bích hợp với tuổi gì, mệnh gì?

Theo quan niệm phong thủy, ngọc bích là biểu tượng của tài lộc và sự may mắn, vì thế hầu hết các tuổi đều có thể trồng và hưởng lợi từ nguồn năng lượng tích cực mà cây mang lại. Tuy nhiên, một số tuổi được cho là đặc biệt hợp với loài cây này.

Cây ngọc bích với lá dày mọng nước, thích hợp đặt trong nhà hoặc văn phòng để mang lại tài lộc và may mắn. Ảnh: Baidu

Người tuổi Mão vốn khéo léo và linh hoạt, khi trồng ngọc bích sẽ gia tăng may mắn, thuận lợi trong công việc và sự nghiệp. Người tuổi Tý thường được coi là hợp với “cây hút lộc”, nhờ đó cây giúp thu hút tiền tài, hóa giải vận xui và đem lại sự sung túc.

Với tuổi Thân, ngọc bích mang ý nghĩa quý nhân phù trợ, giúp họ có thêm cơ hội trong công việc và kinh doanh. Trong khi đó, người tuổi Dậu khi trồng ngọc bích sẽ được cân bằng năng lượng, giúp các mối quan hệ gia đình và xã hội trở nên hài hòa hơn.

Dù vậy, ngọc bích vốn mang tính chất cát tường, vì thế bất kỳ tuổi nào cũng có thể trồng. Quan trọng hơn cả là vị trí đặt cây. Nếu đặt cây ở phòng khách, bàn làm việc hay hướng Đông Nam trong ngôi nhà, năng lượng phong thủy từ ngọc bích sẽ được phát huy mạnh mẽ, mang lại nhiều cát lợi.

Trong ngũ hành, cây ngọc bích mang sắc xanh đặc trưng của hành Mộc, đồng thời phần lá mọng nước lại gắn với hành Thủy. Sự kết hợp này khiến cây phù hợp với nhiều bản mệnh khác nhau.

Người mệnh Mộc khi trồng ngọc bích sẽ được bổ trợ mạnh mẽ, bởi Mộc gặp Mộc tạo sự cộng hưởng, giúp gia tăng sinh khí và mang lại sự phát triển bền vững.

Người mệnh Hỏa cũng rất hợp với loài cây này, bởi Mộc sinh Hỏa, nhờ đó cây giúp họ gặp nhiều may mắn, công việc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến. Riêng với người mệnh Thủy, yếu tố nước trong cấu trúc lá mọng nước của cây góp phần cân bằng năng lượng, đem lại sự ổn định và sự hài hòa trong cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở bản mệnh, cách lựa chọn chậu cây cũng đóng vai trò quan trọng. Người mệnh Kim có thể chọn chậu sứ trắng để tăng tính tương sinh, người mệnh Hỏa chọn chậu đỏ để kích hoạt năng lượng, còn người mệnh Thổ dùng chậu đất nung nhằm củng cố sự cân bằng ngũ hành. Khi sự kết hợp giữa cây và chậu hài hòa, năng lượng phong thủy từ ngọc bích sẽ càng được nhân đôi, giúp gia chủ đón nhận nhiều vượng khí.