Nguồn gốc hoa tử đằng

Hoa tử đằng (tên khoa học: Wisteria sinensis hoặc Wisteria floribunda, thuộc họ Đậu - Fabaceae) là một loài dây leo thân gỗ, rụng lá, có nguồn gốc từ miền trung và nam Trung Quốc, sau đó lan rộng sang Nhật Bản (gọi là Fuji), châu Âu, Mỹ và Việt Nam.

Loài hoa này nổi tiếng với vẻ đẹp rực rỡ, thường được trồng làm cây cảnh leo giàn, tạo đường hầm hoa lãng mạn và mang ý nghĩa phong thủy về tình yêu vĩnh cửu, sự trung thành, may mắn.

Ở Nhật Bản, tử đằng là biểu tượng của tình yêu bất tử, sự thủy chung và lòng khiêm nhường, thường xuất hiện trong tranh họa, trang phục kimono hay các điệu múa truyền thống.

Tại Trung Quốc, loài hoa này lại gắn liền với tình bạn bền lâu, tình thân gắn bó và sự đoàn viên, khi những cành hoa quấn quyện tượng trưng cho sự gắn kết không rời.

Trong văn hóa phương Tây, tử đằng còn được xem là biểu trưng của tình yêu lãng mạn và sự chào đón nồng hậu.

Hoa tử đằng dễ trồng, mang vẻ đẹp tinh tế và giá trị văn hóa sâu sắc, được du nhập Việt Nam khoảng 6-7 năm nay và phổ biến ở Đà Lạt, Hà Nội.

Cách trồng và chăm sóc hoa tử đằng

Là dây leo lâu năm, thân gỗ cứng cáp, có thể dài 10-20m, rễ mọc sâu và phát triển nhanh. Lá kép lông chim, dài 15-30cm, rụng vào mùa đông (ngủ đông). Hoa mọc thành chùm dài 20-80cm (tùy giống), cánh hoa mỏng manh, nhẵn, sắp xếp thành chùm hình nón. Mùi thơm nhẹ giống nho, nở đồng loạt trước khi lá bung.

Hoa tử đằng không chỉ quyến rũ bởi dáng hoa rủ mềm mại mà còn đa dạng về màu sắc, mỗi sắc hoa lại mang một ý nghĩa riêng. Phổ biến nhất là màu tím, tượng trưng cho tình yêu lãng mạn, thủy chung và những mối duyên sâu nặng.

Hoa trắng gợi sự thanh khiết, tao nhã, thường gắn với vẻ đẹp tinh khôi và thuần khiết của tâm hồn. Hiếm hơn là hoa màu hồng nhạt, mang lại cảm giác dịu dàng, mơ mộng và tượng trưng cho tình yêu trong sáng.

Ngoài ra, một số giống còn có màu xanh lam - xanh tím, gợi nên sự huyền bí và độc đáo.

Hoa tử đằng là loài dây leo thân gỗ ưa sáng, để trồng và chăm sóc tốt, cần chú ý đến không gian và điều kiện khí hậu. Cây thích hợp trồng ở nơi có nhiều ánh nắng, đất tơi xốp, thoát nước tốt và giàu dinh dưỡng. Khi trồng, nên làm giàn hoặc khung chắc chắn để cây có chỗ leo và phát triển, vì rễ và thân tử đằng rất khỏe, có thể vươn cao đến hàng chục mét.

Nên trồng tử đằng ở hướng Đông hoặc Đông Nam của ngôi nhà để kích hoạt cung Mộc, mang lại sức khỏe, tài lộc và sự thăng tiến.

Tránh trồng quá gần cửa chính hoặc cửa sổ, vì dây leo rậm rạp có thể cản trở luồng khí tốt vào nhà. Tốt nhất là trồng ở giàn ngoài sân vườn, tạo đường hầm hoa hoặc che bóng mát. Hoa tử đằng có một số bộ phận độc (hạt, vỏ), nên đặt xa khu vực trẻ em chơi để đảm bảo an toàn.

Trong quá trình chăm sóc, cần tưới nước đều đặn, đặc biệt vào mùa khô, nhưng tránh tình trạng úng nước. Cây cũng cần được cắt tỉa định kỳ để loại bỏ cành già, cành yếu, đồng thời kích thích ra hoa nhiều hơn vào mùa xuân - hè.

Ngoài ra, nên bón phân hữu cơ hoặc phân NPK cân đối để giúp cây khỏe mạnh và ra hoa đẹp. Với sự chăm sóc đúng cách, tử đằng sẽ nở thành những chùm hoa dài rực rỡ, tạo nên không gian lãng mạn và thơ mộng.

Hoa tử đằng hợp với tuổi gì?

Trong phong thủy, hoa tử đằng được xem là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu, sự trung thành, may mắn và sự thịnh vượng. Với vẻ đẹp rực rỡ của những chùm hoa tím, hồng hoặc trắng buông dài, tử đằng mang năng lượng tích cực, giúp cân bằng dòng chảy năng lượng trong không gian sống.

Về tuổi, hoa tử đằng hợp nhất với những người có tính cách nhẹ nhàng, hướng nội, giàu tình cảm, thường thuộc các tuổi Mão, Mùi, Hợi - vì tử đằng giúp tăng sự may mắn trong tình cảm và các mối quan hệ.

Hoa tử đằng hợp với mệnh gì?

Hoa tử đằng hợp với những người thuộc mệnh Mộc và mệnh Thủy.

Với người mệnh Mộc, tử đằng tượng trưng cho sự sinh sôi, phát triển và nuôi dưỡng, giúp thu hút may mắn, tình cảm thuận hòa.

Với người mệnh Thủy, sắc tím, xanh tím hay hồng của hoa tử đằng mang lại sự cân bằng, nhẹ nhàng, tạo cảm giác thư thái và bình an.

Ngoài ra, khi được trồng trong không gian sống, tử đằng còn hỗ trợ gia chủ tăng thêm sự gắn kết trong các mối quan hệ, đặc biệt là tình duyên và hôn nhân, giúp cuộc sống trở nên hài hòa và viên mãn hơn.