Nguồn gốc cây tùng

Cây tùng (tên khoa học: thuộc họ Pinaceae, Cupressaceae hoặc Taxaceae tùy loài) là một nhóm cây thân gỗ, thường xanh, được trồng phổ biến tại Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới.

Cây tùng mang một ý nghĩa đặc biệt và sâu sắc trong văn hóa phương Đông, là biểu tượng của những phẩm chất cao quý của con người.

"Tùng - Cúc - Trúc - Mai": Trong bộ tranh tứ quý nổi tiếng này, cây tùng đại diện cho mùa đông. Nó tượng trưng cho người quân tử có khí chất vững vàng, không khuất phục trước khó khăn và thử thách của cuộc đời.

"Tùng - Bách": Hình ảnh cây tùng và cây bách thường đi đôi với nhau, tượng trưng cho sự vững chãi, kiên định và bền chặt.

"Tùng - Hạc": Trong hình ảnh "Tùng Hạc Diên Niên", cây tùng đại diện cho sự trường thọ, còn chim hạc tượng trưng cho sự thanh cao. Sự kết hợp này mang ý nghĩa trường tồn, vĩnh cửu và sự sống lâu dài.

Các loại tùng phổ biến ở Việt Nam:

Tùng la hán (Vạn niên tùng): Đây là loại tùng rất được ưa chuộng để làm cây cảnh, bonsai. Cây có lá thuôn dài, màu xanh mướt quanh năm. Gốc cây càng nhiều năm càng xù xì, cổ kính. Tùng la hán thường được trồng trong sân vườn, công viên, đình chùa.

Tùng thơm (tùng chanh, tùng hương): Có hình dáng tương tự cây thông Noel, lá màu xanh tươi, mọc đều và mềm mại. Tùng thơm có mùi thơm dễ chịu, giúp thư giãn tinh thần và có tác dụng đuổi muỗi, côn trùng.

Cây tùng cổ thụ. Ảnh: Tú Anh

Tùng bách tán: Là cây thân gỗ lớn, có thể cao đến hàng chục mét. Các cành của cây xếp thành từng tầng ngang, nhỏ dần về phía đỉnh, tạo thành hình chóp đẹp mắt. Tùng bách tán thường được trồng làm cây công trình, cây bóng mát trong các khu đô thị, công viên.

Tùng bồng lai: Loại tùng này có lá kim màu xanh mướt, mọc dày như những đám mây bồng bềnh. Cây có kích thước nhỏ, thân dẻo, rất phù hợp để làm bonsai và trang trí nội thất.

Tùng cối (duyên tùng): Loại tùng này có thân nâu vàng, nhiều vết nứt đặc trưng tạo vẻ già cỗi, phong trần. Lá kim nhỏ, rậm và có mùi thơm. Tùng cối được xem là biểu tượng của sự sang trọng, mang lại tài lộc và may mắn.

Cách trồng và chăm sóc cây tùng

Cây tùng thích hợp với đất tơi xốp, thoát nước tốt, pH từ 5,5-6,5. Cây chịu lạnh tốt, phù hợp khí hậu ôn đới hoặc cao nguyên (như Đà Lạt, Sa Pa). Nhiệt độ lý tưởng 15-25 độ C, chịu được hạn nhẹ nhưng không chịu ngập úng.

Trồng: Chọn giống từ hạt hoặc giâm cành. Đào hố sâu 30-50cm, bón lót phân hữu cơ, trồng cách nhau 2-5m (tùy loại). Tưới nước đều sau khi trồng để rễ phát triển.

Chăm sóc: Bón phân NPK hoặc phân chuồng 1-2 lần/năm (mùa xuân, thu). Tưới nước vừa đủ, tránh úng. Cắt tỉa cành khô, tạo dáng (đặc biệt với bonsai). Tùng ít sâu bệnh, nhưng cần kiểm tra sâu đục thân hoặc rệp sáp.

Cây tùng hợp với tuổi gì?

Trong phong thủy, cây tùng mang nhiều ý nghĩa sâu sắc, tượng trưng cho những giá trị tốt đẹp và sự thịnh vượng. Cây tùng được xem là biểu tượng của sự trường thọ và sức sống bền bỉ vì khả năng sinh trưởng mạnh mẽ trong môi trường khắc nghiệt như vùng núi cao, đất cằn cỗi. Nhờ đặc điểm này, cây tùng được tin là có thể mang lại sức khỏe dẻo dai và sự bền vững cho gia chủ.

Ngoài ra, cây tùng còn có khả năng trấn trạch và xua đuổi tà khí. Theo quan niệm dân gian, sức sống mãnh liệt của cây tùng có thể đẩy lùi năng lượng xấu, xua đuổi ma quỷ và mang lại bình an, may mắn cho ngôi nhà. Nhiều gia đình thường trồng tùng trong sân vườn hoặc đặt các tác phẩm bonsai tùng trong nhà để bảo vệ và thu hút vượng khí.

Cây tùng có ý nghĩa rất tốt về phong thủy và sức khỏe. Ảnh: Tú Anh

Cây tùng còn là biểu tượng của tài lộc và sự thịnh vượng. Với vẻ ngoài uy nghiêm, vững chãi, cây tùng thể hiện sự phát triển không ngừng, giúp gia chủ gặp nhiều thuận lợi trong công việc, kinh doanh và cuộc sống. Hình ảnh cây tùng trong các tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là tranh "Tùng Hạc Diên Niên" cũng nhấn mạnh ý nghĩa về sự giàu sang, phú quý và hạnh phúc viên mãn.

Trong 12 con giáp, cây tùng đặc biệt hợp với người tuổi Thân. Người tuổi Thân thường thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi khi thiếu kiên nhẫn và dễ gặp trở ngại. Cây tùng với vẻ ngoài kiên cường và khả năng phát triển chậm nhưng chắc chắn sẽ giúp người tuổi Thân cân bằng tính cách, mang lại sự điềm tĩnh và hỗ trợ họ trong việc đưa ra những quyết định quan trọng, từ đó gặt hái được nhiều thành công hơn.

Những người thuộc các tuổi khác như: Bính Tý, Quý Tỵ, Nhâm Tuất, Đinh Mùi, Giáp Dần cũng được cho là rất phù hợp để trồng tùng.

Cây tùng hợp với mệnh gì?

Cây tùng là cây lá kim, trong phong thủy, "kim" mang ý nghĩa là kim loại, do đó cây tùng hợp nhất với người mệnh Kim. Khi người mệnh Kim trồng tùng, cây sẽ giúp họ phát huy những phẩm chất tích cực, mang lại may mắn, tài lộc và sự vững vàng trong sự nghiệp.

Ngoài ra, cây tùng cũng rất hợp với những người mệnh Thủy và Thổ.

Mệnh Thủy: Kim sinh Thủy, nên cây tùng sẽ mang lại nguồn năng lượng tích cực, giúp người mệnh Thủy có cuộc sống thuận lợi, sự nghiệp bền vững.

Mệnh Thổ: Cây tùng có thể hấp thụ năng lượng từ đất (Thổ), tạo nên sự cân bằng, giúp người mệnh Thổ có cuộc sống êm ấm, hòa thuận và sự nghiệp vững chắc.