Ngày 17/2, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC ra quyết định liên quan đến trận đấu giữa CLB CAHN vs Tampines Rovers FC ở lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League Two 2025/26 diễn ra hôm 11/2 trên SVĐ Hàng Đẫy. Theo đó, đại diện Việt Nam bị xử thua 0-3 do sử dụng hai cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.

Cụ thể, hai cầu thủ Rogerio Alves Dos Santos và Stefan Ingo Mauk dù đang bị treo giò (nhận thẻ vàng thứ ba ở trận thua 0-1 Tai Po của Hong Kong) nhưng vẫn được CAHN đăng ký thi đấu. Điều này vi phạm Điều 56 và Điều 67 của Bộ luật Kỷ luật và Đạo đức AFC, đồng thời không tuân thủ Điều 25 của Điều lệ AFC Champions League Two 2025/26.

CAHN nhận án phạt nặng từ AFC.

Ngoài việc bị xử thua 0-3, CAHN còn phải nộp tiền phạt 2.000 USD (gần 50 triệu đồng), đồng thời 50% khoản phí tham dự (80.000 USD) mà CLB được hưởng theo quy định của giải sẽ không được chi trả.

Với việc bị xử thua 0-3 ở trận lượt đi, đoàn quân của HLV Polking gặp rất nhiều khó khăn trước cuộc tái đấu Tampines Rovers trên sân khách. Dù thắng 4-0 ở Hàng Đẫy, nhưng trận lượt về là một thử thách lớn với đại diện của Việt Nam.

Trận CAHN vs Tampines Rovers diễn ra vào lúc 19h15 ngày 18/2 (mùng 2 Tết).