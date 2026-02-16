Người Thái ‘ôm hận’ đầu năm...

Ngày 5/1/2025, tuyển Việt Nam ‘mở hàng’ đầu năm, với trận chung kết lượt về AFF Cup 2024 (nay là ASEAN Cup) – đấu Thái Lan tại Rajamangala.

Tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup (AFF Cup) ngay trên đất Thái Lan

Mặc dù Tuấn Hải mở tỷ số sớm (8’) giúp tuyển Việt Nam dẫn 3-1 (lượt đi thắng 2-1 tại sân Việt Trì), nhưng các chàng trai áo đỏ phải đối mặt với quá nhiều bất lợi sau đó.

Chỉ ít phút sau khi đội bạn gỡ hòa (28’), tiền đạo chủ lực Nguyễn Xuân Son dính chấn thương nặng phải rời sân, mang đến nỗi lo cho triệu khán giả Việt Nam. Thế nhưng, tổn thất lớn dường như càng khiến đoàn quân của HLV Kim Sang Sik vững vàng hơn, nhiệt huyết hơn.

Do vậy, ngay cả khi chịu bàn thủng lưới gây tranh cãi ở phút 64 (mà sẽ còn là nỗi hổ thẹn của Supachok Sarachat), sau những kiến nghị với trọng tài bất thành, tuyển Việt Nam vẫn giữ được cái đầu lạnh để chiến đấu đến cùng.

Và bởi người Thái chơi không đẹp, đến phút 74, họ bị ‘trừng phạt’ – chỉ còn 10 người trên sân, do lỗi chơi xấu của Weerathep Pomphan với Văn Thanh, được cho đi ‘tắm sớm’.

Chỉ 8 phút sau đó, tuyển Việt Nam quân bình 2-2, vẫn là Tuấn Hải sau khi nhận được bóng từ Quang Hải, với cú cứa lòng bật chân Pansa vào lưới Thái Lan. Và khoảnh khắc vỡ òa đến ở phút cuối cùng, khi Hai Long nỗ lực sút bóng từ giữa sân, trong lúc thủ thành Thái Lan đã dâng lên, để bóng từ từ đi vào lưới.

Thắng Thái Lan 3-2 ngay trên đất Thái trong trận chung kết mãn nhãn, chung cuộc thắng 5-3, tuyển Việt Nam trở lại ngôi vị số 1 Đông Nam Á không thể thuyết phục hơn.

... tiếp tục bẽ bàng vào cuối năm

Thái Lan là chủ nhà SEA Games 33 và kế hoạch của họ là thâu tóm hết mọi HCV bóng đá, nhưng rốt cuộc ‘trắng tay’, trong đó 2 danh hiệu gồm bóng đá nam và futsal nữ đều thuộc về Việt Nam.

Người Thái xếp sau các chàng trai áo đỏ từ AFF Cup đến SEA Games, dù chơi trên sân nhà

Đáng chú ý hơn cả, ở sân khấu bóng đá nam, người Thái một lần nữa phải cúi đầu trước đoàn quân của HLV Kim Sang Sik.

Ở Đại hội Thể thao Đông Nam Á này, dành cho lứa U22 – với Việt Nam thì vẫn là những gương mặt của U23 Việt Nam sau đó chinh chiến đấu trường châu lục – U23 châu Á.

Và cũng lại trên sân Rajamangala – nơi người Thái chỉ thua đúng 2 lần (đều trước tuyển Việt Nam – 2008 và 2025), lại một kết quả tương tự - chiến thắng ngoạn mục cho sắc đỏ Việt Nam, giành HCV SEA Games.

Đáng nói, đội bóng của HLV Kim Sang Sik để Thái Lan dẫn trước đến 2 bàn, nhưng sau đó ngược dòng trong hiệp 2, không thể tin nổi, được 'khởi xướng' từ Đình Bắc - mang về quả phạt đền đầu hiệp 2 và thực hiện thành công. Sau đó là tình huống Lý Đức bật cao tranh chấp khiến cầu thủ Thái Lan phản lưới, đưa trận đấu về vạch xuất phát (2-2).

Bản lĩnh của các chàng trai Việt Nam được thể hiện rõ trong hiệp phụ, nhanh chóng biến thành lợi thế ở phút 95, với Thanh Nhàn chớp thời cơ tuyệt vời, đưa đội nhà vượt lên 3-2.

Người Thái không thể làm gì sau đó, đành ngậm ngùi nhìn Việt Nam một lần nữa ăn mừng ngay tại Rajamangala, như thể đó là sân nhà của thầy trò HLV Kim Sang Sik.

‘Vũ khí’ làm nên chiến thắng kép trên sân Thái Lan

Phản ứng chung của làng bóng khu vực là “Việt Nam quá mạnh”, từ các chuyên gia bóng đá Indonesia, Malaysia hay ngay chính người Thái cũng phải thừa nhận, cả 2 đội bóng do HLV Kim Sang Sik dẫn dắt đều quá lợi hại, vượt lên trên ‘Voi chiến’.

Tinh thần Việt Nam gắn kết, sự quyết tâm, không nao núng trước khó khăn làm nên sức mạnh, mang về những chiến thắng mãn nhãn của đoàn quân áo đỏ

Các CĐV bóng đá xứ Chùa vàng, trong nỗi thất vọng với U23 Thái Lan, tuyển Thái Lan là sự công nhận, bóng đá Việt Nam có đà tiến mạnh mẽ. Thực tế, sân chơi U23 châu Á những ngày đầu 2026 khẳng định rõ hơn sức mạnh U23 Việt Nam, với những chiến thắng thuyết phục và tấm HCĐ ấn tượng.

Đâu là ‘vũ khí’ làm nên chiến thắng cho U22 Việt Nam (U23 Việt Nam) đến tuyển Việt Nam? HLV Kim Sang Sik chỉ ra sự khác biệt: tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, giữ vững niềm tin, không nao núng cho đến phút cuối cùng.

Trong mắt vị thuyền trưởng người Hàn Quốc, từng cá nhân cầu thủ Việt Nam có thể không xuất sắc bằng người ta nhưng những con người ấy tạo nên một tập thể vững mạnh, gắn kết không dễ gì ai có được. Tất cả vì lợi ích chung, vì niềm tự hào mang tên Việt Nam nơi ngực trái chính là sức mạnh lớn lao làm nên những chiến công cho chúng ta.

Bên cạnh đó, ngoài tài cầm quân, cách dùng người cao tay của HLV Kim Sang Sik, còn ở các cơ quan tổ chức, CLB,… cùng phối hợp tạo điều kiện tối đa cho các đội tuyển tập trung, cũng góp phần làm nên quả ngọt. Nên nhớ, người Thái không khỏi chạnh lòng khi nhìn sang chúng ta, vì bên họ, các CLB không chịu ‘nhả’ quân.

Hay như truyền thông Hàn Quốc cũng phải nể ngoài tinh thần thi đấu không thể chê được của U23 Việt Nam, tuyển Việt Nam, thì các đội bóng còn rất tốt ở chuyên môn – thủ hay, công cũng rất hiệu quả và ngày một lợi hại trong các tình huống cố định… Chẳng thế mà thầy trò HLV Kim Sang Sik nhận 'mưa' lời khen.