Vòng chung kết VCK U23 châu Á 2026 khép lại với U23 Việt Nam không chỉ bằng một tấm huy chương Đồng, mà còn bằng hành trình giàu cảm xúc, bản lĩnh và niềm kiêu hãnh.

U23 Việt Nam trải qua hành trình đầy cảm xúc trên đất Ả Rập Xê Út - Ảnh: VFF

Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã biến một chiến dịch đầy hoài nghi thành câu chuyện truyền cảm hứng cho người hâm mộ.

Video U23 Việt Nam 2-0 U23 Jordan:

Rơi vào bảng đấu được đánh giá “tử thần”, U23 Việt Nam vẫn khởi đầu đầy thuyết phục với chiến thắng 2-0 trước U23 Jordan. Đình Bắc là người ghi bàn đầu tiên cho “Những chiến binh Sao vàng”, mở ra hành trình thăng hoa.

Video U23 Việt Nam 2-1 U23 Kyrgyzstan:

Tiếp đó là chiến thắng kịch tính 2-1 trước U23 Kyrgyzstan, trước khi U23 Việt Nam khép lại vòng bảng bằng màn trình diễn quả cảm trước chủ nhà U23 Ả Rập Xê Út.

Video U23 Việt Nam 1-0 U23 Ả Rập Xê Út:

Tuyệt phẩm của Đình Bắc không chỉ mang về chiến thắng 1-0, mà còn trực tiếp loại chủ nhà, giúp Việt Nam giành vé tứ kết với 9 điểm tuyệt đối.

Video U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE

Tại vòng tứ kết, U23 Việt Nam cùng U23 UAE tạo nên một trong những trận cầu hấp dẫn nhất lịch sử giải đấu. Sau 120 phút nghẹt thở, đại diện Đông Nam Á giành chiến thắng 3-2, khẳng định bản lĩnh ở thời khắc quyết định.

Video U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc:

Dù thua U23 Trung Quốc ở bán kết, U23 Việt Nam đã khép lại giải đấu theo cách không thể ngọt ngào hơn. Trận tranh hạng Ba chứng kiến màn so tài 'điên rồ' với U23 Hàn Quốc, nơi các học trò của HLV Kim Sang Sik giành chiến thắng 7-6 sau loạt luân lưu cân não, sau khi hòa 2-2 trong 120 phút.

Video U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc (pen 7-6):

Không thể tái hiện Thường Châu 2018, nhưng chiến dịch U23 châu Á 2026 đã mở ra một chương mới. Nguyễn Đình Bắc tỏa sáng rực rỡ, trở thành Vua phá lưới, đồng thời giành thêm các danh hiệu cá nhân danh giá, đánh dấu lần đầu bóng đá Việt Nam thống trị các giải thưởng cá nhân tại một giải châu Á chính thức.

U23 Việt Nam chia tay Ả Rập Xê Út trong niềm tự hào, mở ra niềm tin mạnh mẽ cho tương lai bóng đá nước nhà.

Nguồn video: TV360