Nhiều chiến tích

Điểm sáng lớn nhất của bóng đá Việt Nam năm 2025 đến từ các đội tuyển quốc gia, đặc biệt là U23 Việt Nam. Lứa cầu thủ trẻ đã để lại dấu ấn mạnh mẽ cả về chuyên môn lẫn tinh thần ở sân chơi châu lục.

Không chỉ là thành tích cụ thể, cách U23 Việt Nam thể hiện bản lĩnh trước những đối thủ mạnh từ Saudi Arabia, Hàn Quốc đến Jordan… mới khiến người hâm mộ ngất ngây.

U23 Việt Nam đóng góp vào một năm thành công rực rỡ của bóng đá nước nhà

Ở cấp độ cao nhất, tuyển Việt Nam tiếp tục duy trì sự ổn định với chức vô địch ASEAN Cup hồi đầu năm, cũng như đang đầy hy vọng giành tấm vé đến VCK Asian Cup 2027.

Một dấu mốc đáng tự hào khác là việc 7 đội tuyển quốc gia của bóng đá Việt Nam cùng giành quyền tham dự các VCK châu Á. Thành tích này phản ánh chiều sâu phát triển của hệ thống đào tạo, từ bóng đá nam, nữ cho đến các cấp độ trẻ. Việc góp mặt thường xuyên ở sân chơi châu lục không còn là “hiện tượng”, mà dần trở thành chuẩn mực mới đối với bóng đá Việt Nam.

Bên cạnh thành tích chung, lứa U23 Việt Nam đã và đang trình làng những cá nhân xuất sắc để người hâm mộ tin tưởng vào tương lai tươi sáng của tuyển Việt Nam khi thế hệ đàn anh bắt đầu tới ngưỡng.

Những Đình Bắc, Văn Khang, Nhật Minh, Hiểu Minh… không chỉ là niềm hy vọng cho các giải đấu sắp tới, mà còn là nền móng để bóng đá Việt Nam hướng tới những mục tiêu xa hơn trong tương lai.

Một chút hụt hẫng

Bên cạnh những chiến tích ở cấp đội tuyển, bức tranh bóng đá Việt Nam năm 2025 vẫn còn gam màu trầm, đến từ hệ thống giải đấu trong nước. V-League dù được các CLB đầu tư mạnh mẽ, nhưng đối nghịch lại là những khán đài chưa đông như kỳ vọng.

Nhưng năm 2025 cũng chứng kiến sự hụt hẫng khi khá nhiều CLB biến mất...

Ở giải hạng Nhất, ngay trước thềm mùa giải mới, giải đấu này vẫn loay hoay với số lượng đội tham dự. Nhiều câu lạc bộ rơi vào tình trạng thiếu kinh phí, suýt không thể góp mặt như Khánh Hoà hay Đồng Tháp. Sự bấp bênh ấy khiến hình ảnh giải đấu trở nên thành vật cản trong trong mắt người hâm mộ.

Ngoài Quảng Nam – một cựu vô địch V-League, quyết định rút lui và chính thức xóa tên sau khi suýt rớt hạng ở V-League mùa trước, Hoà Bình và Đồng Nai đã không thể tham dự, khiến giải hạng Nhất chỉ còn 12 đội, thay vì 14 đội như kế hoạch ban đầu để cân bằng với V-League.

Việc các đội bóng bỏ giải, rút lui hoặc tồn tại trong tình trạng “cầm chừng” không chỉ làm giảm chất lượng chuyên môn, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về tính bền vững của bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Khi khoảng cách giữa thành công của đội tuyển và thực trạng ở giải quốc nội vẫn còn lớn, niềm vui chưa trọn vẹn.

Khép lại một năm được xem là “vàng” về mặt thành tích, bóng đá Việt Nam vẫn còn những phút hụt hẫng. Bởi bên cạnh ánh hào quang của chiến tích, những hụt hẫng từ nền tảng vẫn là lời nhắc nhở rằng con đường phía trước cần nhiều hơn sự đầu tư, quyết liệt và đồng bộ để giấc mơ vươn xa, hướng đến World Cup của tuyển Việt Nam mới có thể thành hiện thực trong tương lai gần.