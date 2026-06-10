Theo danh sách các CLB tham dự và cơ cấu phân bổ suất mùa giải 2026/27 vừa được AFC công bố, CLB CAHN là đại diện của Việt Nam góp mặt tại vòng play-off AFC Champions League Elite. Đối thủ của thầy trò HLV Mano Polking là Adelaide United của Australia.

Trận play-off diễn ra trên sân nhà của Adelaide United (ngày 11/8) bởi theo quy định của AFC, CLB có thứ hạng hạt giống cao hơn được quyền đăng cai thi đấu ở vòng sơ loại. Việc xác định hạt giống được căn cứ theo bảng xếp hạng các giải đấu cấp CLB của các Liên đoàn thành viên. Cụ thể, tại khu vực phía Đông, Australia hiện đứng thứ 5, trong khi Việt Nam xếp thứ 7.

CAHN tranh vé dự AFC Champions League Elite 2026/27. Ảnh: S.N

Đây là trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với CAHN khi đội thắng sẽ giành quyền góp mặt tại vòng bảng AFC Champions League Elite 2026/27 – giải đấu cấp CLB cao nhất châu Á. Trong trường hợp không thể vượt qua Adelaide United, đại diện của Việt Nam vẫn tiếp tục hành trình tại đấu trường châu lục khi chuyển xuống thi đấu tại vòng bảng AFC Champions League Two.

Đáng chú ý, thời điểm diễn ra trận play-off AFC Champions League Elite 2026/27 trùng với giai đoạn tuyển Việt Nam tập trung và thi đấu tại ASEAN Cup 2026. Trong bối cảnh CAHN đang sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia, VFF chủ động tăng cường phối hợp với CLB, nhằm bảo đảm tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu quan trọng sắp tới. Trong thông báo mới nhất, CLB CAHN khẳng định sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các cầu thủ được cống hiến cho ĐTQG.