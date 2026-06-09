Đội hình ra sân
U19 Australia: Plusnin, Marinucci, Evagorou-Alao, Cecchi, Alfaro, Baker, Mac Allister, Nunes, Neill, Cooper, Crawford.
U19 Campuchia: Mat Farib, Han Ty, Vatana, Somborithy, Phan Vreak, Sem Raksa, Sros Rayuth, Long David, Sreng Sokea, Ly Sok Krya, Sou Menghong.
Bàn thắng: Neill 3', Nunes 18' - Sokea 60', Marinucci 82' (phản lưới)
Kết thúc
90'+3
Thẻ đỏ (Mac Allister): Tiền đạo số 9 của U19 Australia phải nhận thẻ đỏ trực tiếp rời sân, sau tình huống ham bóng tung móc khiến hậu vệ U19 Campuchia chấn thương.
90'
Hiệp hai chỉ có 3 phút bù giờ.
86'
Từ quả đá phạt bên cánh phải của U19 Australia, bóng được tạt vào trong cho Marcus Neill đánh đầu qua xà.
82'
Bàn thắng (2-2, Marinucci phản lưới): Từ quả phạt góc bên cánh trái của U19 Campuchia, hậu vệ Marinucci lóng ngóng phản lưới nhà, "tặng" cho đối thủ bàn gỡ hòa 2-2.
Nếu kết quả này được giữ nguyên, U19 Campuchia sẽ lách qua khe cửa hẹp, giành vé vào bán kết U19 Đông Nam Á. Trong khi U19 Việt Nam sẽ bị loại đầy tiếc nuối.
78'
Trong thế chẳng còn gì để mất, U19 Campuchia đang cố gắng đẩy cao đội hình hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa, đồng nghĩa tấm vé vớt vào bán kết.
70'
Cooper xử lý cực hay bên cánh trái rồi tung cú đá căng, nhưng thủ môn U19 Campuchia bay người cứu thua xuất thần.
60'
Bàn thắng (2-1, Sreng Sokea): Từ tình huống lên bóng bên cánh phải, Sokea rẽ vào trong rồi tung cú đá bật chân hậu vệ U19 Australia đi vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U19 Campuchia.
52'
U19 Campuchia phản kháng yếu ớt. Long David vừa thoát xuống vòng cấm rồi quăng chân trái dứt điểm, bóng đi hơi nhẹ.
Kết thúc hiệp 1
41'
Baker rất chịu khó sút xa, nhưng pha nã đại bác chân trái của tiền vệ U19 Australia vừa đưa bóng bay vọt xà ngang.
38'
Marcus Neill một lần nữa đưa được bóng vào lưới U19 Campuchia. Tuy nhiên, trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.
31'
U19 Australia đang thi đấu lấn lướt. Cooper vừa có pha bật cao đánh đầu, buộc thủ môn Farib phải đẩy bóng qua xà.
24'
U19 Australia lên bóng rất hay bên cánh trái. Bóng một lần nữa được căng ngang vào trong cho Cooper đệm cận thành, buộc thủ môn U19 Campuchia phải bay người cứu thua.
18'
Bàn thắng (2-0, Alexandro Nunes): Sau tình huống đột phá cực hay của Crawford bên cánh trái, Nunes đá bồi chính xác từ khoảng cách chừng 10m nhân đôi cách biệt.
Nếu tỷ số này được giữ nguyên, U19 Việt Nam sẽ đoạt tấm vé còn lại vào bán kết giải U19 Đông Nam Á, gặp U19 Thái Lan.
15'
U19 Campuchia đang đẩy cao đội hình tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ. Họ liên tục lên bóng bên cánh trái, rồi khoét vào nách hàng thủ U19 Australia.
10'
U19 Campuchia được hưởng quả đá phạt gián tiếp trong vòng cấm đối phương. Tuy nhiên, cú đá của Sokea không qua được hàng rào.
6'
Đội bóng xứ chuột túi tấn công vũ bão. Marcus Neill suýt nhân đôi cách biệt với pha đá nối vọt xà gang tấc.
3'
Bàn thắng (1-0, Marcus Neill): Tận dụng sự lỏng lẻo của hàng thủ U19 Campuchia, Marcus Neill lao xuống đệm cận thành vào lưới trống mở tỷ số từ rất sớm.
20h
Trận đấu bắt đầu.