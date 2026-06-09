Bàn thắng (2-2, Marinucci phản lưới): Từ quả phạt góc bên cánh trái của U19 Campuchia, hậu vệ Marinucci lóng ngóng phản lưới nhà, "tặng" cho đối thủ bàn gỡ hòa 2-2.

Nếu kết quả này được giữ nguyên, U19 Campuchia sẽ lách qua khe cửa hẹp, giành vé vào bán kết U19 Đông Nam Á. Trong khi U19 Việt Nam sẽ bị loại đầy tiếc nuối.