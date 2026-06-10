Tưởng khó

Cách đây không lâu, cơ hội trở lại tuyển Việt Nam của Tiến Linh tưởng như rất mong manh. Tiền đạo thuộc biên chế CLB CA.TPCHM trải qua quãng thời gian dài không duy trì được phong độ tốt nhất.

Sự sa sút ấy đến đúng lúc hàng công tuyển Việt Nam xuất hiện thêm nhiều sự lựa chọn mới. Đình Bắc ngày càng trưởng thành và cho thấy khả năng tạo đột biến đáng chú ý. Trong khi đó, Tài Lộc (Geovane nhập tịch) nổi lên như một phương án đầy hứa hẹn nhờ kinh nghiệm thi đấu tại V-League cùng khả năng săn bàn đã được khẳng định.

Sau quãng thời gian dài im hơi lặng tiếng...

Trong quá trình làm mới đội tuyển, việc HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho những gương mặt đang có phong độ cao hoặc sở hữu nhiều tiềm năng phát triển là điều dễ hiểu.

Chính vì thế, việc chân sút sinh năm 1997 không được triệu tập ở đợt tập trung gần nhất là minh chứng rõ nhất. Đó không còn đơn thuần là một quyết định mang tính thử nghiệm, mà phản ánh thực tế rằng vị trí của Tiến Linh tại đội tuyển đã không còn chắc chắn như trước.

HLV Kim Sang Sik đang nghĩ lại?

Những trận đấu cuối mùa 2025/26 chứng sự trở lại khá mạnh mẽ của Tiến Linh khi đóng góp vào lối chơi chung lẫn thành tích của CLB CA.TPHCM, đồng thời cũng cho thấy cảm giác ghi bàn đang trở lại.

Đây là điều chắc chắn không thể nằm ngoài sự theo dõi của HLV Kim Sang Sik. Dưới thời chiến lược gia người Hàn Quốc, Tiến Linh từng ghi những bàn thắng quan trọng và nhiều lần chứng minh giá trị trong các trận đấu quan trọng của tuyển Việt Nam. Kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng là lợi thế không phải tiền đạo nào hiện nay của tuyển Việt Nam cũng có được.

Có thể Tiến Linh sẽ trở lại tuyển Việt Nam chuẩn bị cho ASEAN Cup

Ngoài ra, yếu tố thời gian có thể khiến ông Kim Sang Sik phải tính toán thực dụng hơn. Các chiến dịch quan trọng phía trước không cho phép tuyển Việt Nam có quá nhiều thời gian thử nghiệm. Tài Lộc dù rất đáng chờ đợi nhưng vẫn cần thời gian để hòa nhập với môi trường đội tuyển. Đình Bắc cũng còn những dấu hỏi nhất định về khả năng kết nối với các đồng đội vì trước đây chưa thường xuyên đóng vai trò chủ lực ở tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Tiến Linh lại sở hữu lợi thế lớn về sự quen thuộc với hệ thống vận hành cũng như các đối tác trên hàng công. Chưa kể, Tuấn Hải - một đối thủ cạnh tranh trực tiếp mùa này cũng không có nổi bật để tạo ưu thế vượt trội.

Dĩ nhiên, nếu được gọi trở lại, Tiến Linh không nghiễm nhiên có suất đá chính. Cuộc cạnh tranh hiện tại khốc liệt hơn rất nhiều so với trước đây và bắt buộc phải tiếp tục duy trì phong độ, chấp nhận cạnh tranh sòng phẳng hoặc thậm chí sẵn sàng bắt đầu từ băng ghế dự bị.

Nhưng từ vị thế của một người bị nghi ngờ khả năng trở lại tuyển Việt Nam, Tiến Linh đang từng bước đưa mình trở lại cuộc đua. Và rất có thể trong danh sách sắp tới của HLV Kim Sang Sik chuẩn bị cho ASEAN Cup hay các giải đấu phía trước, cái tên từng mang đến rất nhiều bàn thắng quan trọng cho tuyển Việt Nam sẽ lại xuất hiện sau thời gian bị hoài nghi.